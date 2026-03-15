На пропозицію Путіна: пораненого лідера Ірану Моджтабу Хаменеї вивезли до РФ, — кувейтське ЗМІ

Новий Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї може перебувати на території РФ після наслідків ударів США й Ізраїлю. Водночас спецслужби вказують, що Хаменеї-старший перед смертю був категорично проти призначення сина на свою посаду.

Хаменеї-молодшого перевели військовим літаком ВКС РФ у рамках секретної операції, а після прибуття переніс "успішну" операцію та проходить лікування в приватній лікарні. Про це повідомляє кувейтське видання Al Jarida з посиланням на джерела.

Співрозмовник стверджує ЗМІ, що іранські спецслужби "особливо стурбовані витоком інформації про місцезнаходження Хаменеї". Тому оточення ретельно перевіряє лікарів і спеціалістів, який допускають до лікування Моджтаби Хаменеї, який начебто погодився переїхати на лікування до Росії.

"Сам президент Росії Володимир Путін запропонував лікування Моджтабі в Росії під час розмови з іранським колегою Масудом Пезешкіаном 5 березня. Іранські чиновники, включно з Хаменеї, ретельно обговорювали російську пропозицію, і вона була схвалена. Самого Моджтабу перевезли в четвер увечері [12 березня до РФ — ред.], де він отримав лікування від російських лікарів та кількох іранських лікарів, які його супроводжували", — йдеться в тексті.

Також інсайдер підтвердив здогадку ЗМІ, що текст першого звернення до іранців міг писати не сам новий лідер країни. Ймовірним автором звернення може бути секретар Ради безпеки Ірану Алі Ларіджані через схожість текстів його попередніх промов. Також відсутність аудіо- та відеозвернення Хаменеї-молодшого побічно підтверджує цю версію, каже співрозмовник.

Портрет нового лідера Ірану: що кажуть спецслужби

Коли Моджтаба Хаменеї посів місце загиблого батька, низка розвідок активно почали вивчати профайл нового іранського рахбара. Так, індійський телеканал News18 з посиланням на джерела у спецслужбах пише, що наразі Корпус вартових ісламської революції (КВІР) ввів серйозні обмеження на комунікації від Хаменеї-молодшого.

Ще один інсайдер додає, що син покійного аятоли справді отримав важкі поранення ще 28 лютого під час перших ударів по столиці. Наразі бійці КВІР активно охороняють Моджтабу, не допускають панічних настроїв і спроб через стан здоров'я нового рахбара сприяти "політичній нестабільності", кажуть в індійських спецслужбах.

"За словами джерел, КВІР перехопив контроль над комунікаціями Моджтаби через його фізичну недієздатність. КВІР взяв на себе роль посередника у всіх публічних зверненнях — публікуючи від його імені ретельно відібрані повідомлення та пости в соцмережах, щоб зберегти видимість стабільності в іранській владній структурі", — пишуть журналісти.

Інсайдери ЗМІ резюмують, що Корпус вартових фактично виступає "тимчасовим розпорядником іранської держави". Фактично, це робить відомості про стан здоров'я Хаменеї-молодшого "цілком таємними як від внутрішніх, так і від міжнародних спостерігачів".

Водночас CBS News з посиланням на неназваних представників розвідки США вказує, що покійний Алі Хаменеї "мав сумніви" щодо передачі влади своєму сину. Джерела говорять, що покійний лідер Ірана "був обізнаний про проблеми в особистому житті сина".

"Старший Хаменеї з осторогою ставився до перспективи приходу до влади свого сина — аятоли Моджтаби Хаменеї. Той вважався [серед оточення Хаменеї-старшого — ред.] не надто розумним і розглядався як некомпетентний для ролі лідера, за словами джерел", — пишуть журналісти.

ЗМІ вказують, що факт важкого поранення Хаменеї-молодшого є достовірним, а також той факт, що він змінився "до невпізнаваності". Також журналісти резюмують, що інформація про точне місце перебування Моджтаби є "надзвичайно чутливою", а тому ЦРУ, Білий дім і офіс віцепрезидента США відмовилися коментувати цю інформацію публічно.

Раніше Фокус повідомляв, що Моджтаба Хаменеї не показувався публіці протягом трьох днів після обрання. Опубліковане текстове звернення начебто від його імені, вважають ЗМІ, є роботою когось іншого з високопосадовців, які вижили після ударів США й Ізраїлю.

Згодом стало відомо, що новий лідер Ірану не виходить на публіку. Американська розвідка підтверджує, що новий верховний лідер Ірану Моджтабу Хаменеї дістав поранення.