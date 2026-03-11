Одержим концом света: бывший одноклассник Хаменеи-младшего рассказал о новом правителе Ирана

Джабер Раджаби, бывший иранский чиновник, который учился вместе с Моджтабой Хаменеи, рассказал, что тот изощренный лжец и совершенно не ценит человеческие жизни.

Моджтаба Хаменеи несравненно опаснее своего предшественника и отца, Али Хаменеи, поскольку он более склонен ко лжи и меньше ценит человеческую жизнь, заявил бывший сокурсник нового верховного лидера Ирана изданию The Jerusalem Post.

Джабер Раджаби работал советником по внешней политике президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и был посредником между поддерживаемыми режимом ополченцами в Ираке. Сейчас он живет под защитой в ОАЭ в изгнании с 2021 года.

Раджаби родился в уважаемой иранской семье, лояльной режиму аятолл: его отец воевал в ирано-иракской войне, а мать недолгое время работала в офисе Али Хаменеи. В результате он воевал сам, был завербован КСИР и стал одним из основателей как "Асаиб Ахль аль-Хак", известной иракской шиитской исламистской военизированной организации и политической партии, поддерживаемой Ираном.

Моджтаба Хаменеи одержим апокалисисом и верит в ядерное оружие

Раджаби впервые встретил Моджтабу Хаменеи в Куме, где начал учиться вместе с ним в религиозной школе, также известной, как "Хауза Ильмия Кума", которая является самым уважаемым центром исламской науки шиитов в Иране.

"В то время Моджтаба был очень лицемерен. Он говорил одно, а внутри него было совсем другое", — рассказал Раджаби. По его словам, Хаменеи-младший был одержим идеей конца света и верил, что "сам сыграет особую роль в ускорении движения человечества по этому пути".

Согласно шиитской вере двенадцати имамов, 12-й имам, Мухаммад аль-Махди, который, как считается, скрывается, вернется в конце времен, чтобы установить период всемирной справедливости, в котором будет искоренено угнетение. Исламские апокалиптические традиции также описывают крупные конфликты, предшествующие этой эпохе; в суннитской литературе хадисов одним из таких событий является Мальхама аль-Кубра, великая битва, которую иногда интерпретируют как противостояние с западными державами.

"Я помню, как Хаменеи выступал на конференции по изучению ядерной проблемы и говорил, что ядерный вопрос и солдаты — это его наследие. Амбиции Моджтабы не пострадают от авиаударов... Им нужен ядерный вопрос как защита для своего режима и своей гегемонии в регионе", — вспоминал он.

Также он напомнил, что и ранее говорил о том, что если разразится война, Моджтаба попытается установить контроль над регионом: "Пусть американцы знают, если Моджтаба отступит и захочет жить в мире, это не будет его реальным намерением".

Молодой Моджтаба Хаменеи со своим отцом Фото: Соцсети

Раджаби охарактеризовал Моджтабу как человека, совершенно не ценящего человеческую жизнь. "Если он может убить 13 000 своих соотечественников, то у него нет проблем с убийством 100 000 в Тель-Авиве, потому что если вам наплевать на жизни своих, почему вас должны волновать жизни других людей в Тель-Авиве ?" — продолжил он.

Предсказывая, какими будут ближайшие месяцы, а возможно, и годы под руководством нового верховного лидера, Раджаби сказал: "Моджтаба с первого дня пребывания у власти не будет заявлять о желании захватить Аль-Кудс (Иерусалим). Он полная противоположность своему отцу, который злится, и это видно… Моджтаба умеет лгать гораздо лучше и знает, как играть в политические игры".

Новый Хаменеи будет лгать про то, что хочет мира

По его мнению, Моджтаба Хаменеи захочет выиграть время, обмануть американцев и все страны Персидского залива.

"Он считает, что сначала ему нужно контролировать Ближний Восток, и для него это скорее религиозный вопрос, чем геополитический", — объяснил он.

Раджаби хорошо знаком с тем, с какой легкостью Моджтаба Хаменеи лжет, заявил он журналистам, напомнив, что покинул свой правительственный пост в режиме вместе с Эсфандиаром Рахимом Машаи, бывшим старшим помощником Ахмадинеджада, в 2017 году, добавив, что они оба были заключены в тюрьму вместе. По его словам, его "близость" к Моджтабе Хаменеи защитила его от пыток.

"Они немного боялись причинить мне вред, когда я критиковал режим", — заявил он, но добавил, что он рассказывал о коррупции и огромном состоянии Хаменеи-младшего до тюрьмы: "Теперь мир знает, что он обладает огромной финансовой властью", — сказал он.

Моджтаба Хаменеи контролирует огромную финансовую империю стоимостью не менее 3 миллиардов долларов в Великобритании, ОАЭ и ряде других европейских стран, помимо Ирана, при этом ни один из активов официально не зарегистрирован на его имя.

КСИР должны стать частью светского Ирана — одноклассник Хаменеи-младшего

Раджаби заявил, что пережил попытку отравления со стороны режима, хотя мышьяк повредил ему зубы, а также последующую попытку казни на электрическом стуле.

Несмотря на десятилетия работы на благо исламского режима, Раджаби неоднократно заявлял западным СМИ о своем желании видеть либеральный Иран.

"Я хочу проснуться и не видеть никаких тюрбанов, никаких упоминаний об Исламской Республике. Я никогда больше не хочу слышать о подобных вещах", — сказал он, отметив, что никогда не хотел войны с США и Израилем.

Но выступая в поддержку возвращения к светскому Ирану, Раджаби заявил, что нет способа исключить Корпус стражей исламской революции из будущего страны.

"В Корпусе стражей исламской революции миллион бойцов, им нужно знать, что они сыграют важную роль в будущем Ирана, и им нужно знать, что мести не будет… Это золотая возможность для Израиля", — заявил он, отметив, что иначе КСИР будет воевать до "последней пули и последнего солдата".

Напомним, ранее стало известно, что Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике, потому что получил ранения.

А тем временем Федеральное бюро расследований информировало полицию штата Калифорнии об угрозе возможных атак ударными дронами. Такая атака может стать ответом на удары США по Ирану.