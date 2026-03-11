Одержимий кінцем світу: колишній однокласник Хаменеї-молодшого розповів про нового правителя Ірану

Джабер Раджабі, колишній іранський чиновник, який навчався разом із Моджтабою Хаменеї, розповів, що той витончений брехун і абсолютно не цінує людські життя.

Моджтаба Хаменеї незрівнянно небезпечніший за свого попередника і батька, Алі Хаменеї, оскільки він більш схильний до брехні і менше цінує людське життя, заявив колишній однокурсник нового верховного лідера Ірану виданню The Jerusalem Post.

Джабер Раджабі працював радником із зовнішньої політики президента Ірану Махмуда Ахмадінежада і був посередником між підтримуваними режимом ополченцями в Іраку. Зараз він живе під захистом в ОАЕ у вигнанні з 2021 року.

Раджабі народився в поважній іранській сім'ї, лояльній до режиму аятолл: його батько воював в ірано-іракській війні, а мати недовгий час працювала в офісі Алі Хаменеї. У результаті він воював сам, був завербований КСІР і став одним із засновників як "Асаїб Ахль аль-Хак", відомої іракської шиїтської ісламістської воєнізованої організації та політичної партії, підтримуваної Іраном.

Моджтаба Хаменеї одержимий апокалісисом і вірить у ядерну зброю

Раджабі вперше зустрів Моджтабу Хаменеї в Кумі, де почав навчатися разом із ним у релігійній школі, також відомій, як "Хауза Ільмія Кума", що є найповажнішим центром ісламської науки шиїтів в Ірані.

"У той час Моджтаба був дуже лицемірний. Він говорив одне, а всередині нього було зовсім інше", — розповів Раджабі. За його словами, Хаменеї-молодший був одержимий ідеєю кінця світу і вірив, що "сам зіграє особливу роль у прискоренні руху людства цим шляхом".

Згідно з шиїтською вірою дванадцяти імамів, 12-й імам, Мухаммад аль-Махді, який, як вважається, переховується, повернеться наприкінці часів, щоб установити період всесвітньої справедливості, у якому буде викорінено пригноблення. Ісламські апокаліптичні традиції також описують великі конфлікти, що передують цій епосі; у сунітській літературі хадисів однією з таких подій є Мальхама аль-Кубра, велика битва, яку іноді інтерпретують як протистояння із західними державами.

"Я пам'ятаю, як Хаменеї виступав на конференції з вивчення ядерної проблеми і говорив, що ядерне питання і солдати — це його спадщина. Амбіції Моджтаби не постраждають від авіаударів... Їм потрібне ядерне питання як захист для свого режиму і своєї гегемонії в регіоні", — згадував він.

Також він нагадав, що і раніше говорив про те, що якщо вибухне війна, Моджтаба спробує встановити контроль над регіоном: "Нехай американці знають, якщо Моджтаба відступить і захоче жити в мирі, це не буде його реальним наміром".

Молодий Моджтаба Хаменеї зі своїм батьком Фото: Соцсети

Раджабі охарактеризував Моджтабу як людину, яка абсолютно не цінує людське життя. "Якщо він може вбити 13 000 своїх співвітчизників, то у нього немає проблем з убивством 100 000 в Тель-Авіві, тому що якщо вам наплювати на життя своїх, чому вас повинні хвилювати життя інших людей в Тель-Авіві?" — продовжив він.

Передбачаючи, якими будуть найближчі місяці, а можливо, і роки під керівництвом нового верховного лідера, Раджабі сказав: "Моджтаба з першого дня перебування при владі не заявлятиме про бажання захопити Аль-Кудс (Єрусалим). Він повна протилежність своєму батькові, який злиться, і це видно... Моджтаба вміє брехати набагато краще і знає, як грати в політичні ігри".

Новий Хаменеї брехатиме про те, що хоче миру

На його думку, Моджтаба Хаменеї захоче виграти час, обдурити американців і всі країни Перської затоки.

"Він вважає, що спочатку йому потрібно контролювати Близький Схід, і для нього це радше релігійне питання, ніж геополітичне", — пояснив він.

Раджабі добре знайомий з тим, з якою легкістю Моджтаба Хаменеї бреше, заявив він журналістам, нагадавши, що залишив свою урядову посаду в режимі разом з Есфандіаром Рахімом Машаї, колишнім старшим помічником Ахмадінеджада, у 2017 році, додавши, що їх обох ув'язнили разом. За його словами, його "близькість" до Моджтаба Хаменеї захистила його від тортур.

"Вони трохи боялися заподіяти мені шкоду, коли я критикував режим", — заявив він, але додав, що він розповідав про корупцію і величезні статки Хаменеї-молодшого до в'язниці: "Тепер світ знає, що він володіє величезною фінансовою владою", — сказав він.

Моджтаба Хаменеї контролює величезну фінансову імперію вартістю щонайменше 3 мільярди доларів у Великій Британії, ОАЕ і низці інших європейських країн, окрім Ірану, водночас жодного з активів офіційно не зареєстровано на його ім'я.

КВІР мають стати частиною світського Ірану — однокласник Хаменеї-молодшого

Раджабі заявив, що пережив спробу отруєння з боку режиму, хоча миш'як пошкодив йому зуби, а також подальшу спробу страти на електричному стільці.

Незважаючи на десятиліття роботи на благо ісламського режиму, Раджабі неодноразово заявляв західним ЗМІ про своє бажання бачити ліберальний Іран.

"Я хочу прокинутися і не бачити жодних тюрбанів, жодних згадок про Ісламську Республіку. Я ніколи більше не хочу чути про подібні речі", — сказав він, зазначивши, що ніколи не хотів війни зі США та Ізраїлем.

Але виступаючи на підтримку повернення до світського Ірану, Раджабі заявив, що немає способу виключити Корпус вартових ісламської революції з майбутнього країни.

"У Корпусі вартових ісламської революції мільйон бійців, їм потрібно знати, що вони зіграють важливу роль у майбутньому Ірану, і їм потрібно знати, що помсти не буде... Це золота можливість для Ізраїлю", — заявив він, зазначивши, що інакше КСІР воюватиме до "останньої кулі й останнього солдата".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Моджтаба Хаменеї не з'являвся на публіці, бо отримав поранення.

А тим часом Федеральне бюро розслідувань інформувало поліцію штату Каліфорнії про загрозу можливих атак ударними дронами. Така атака може стати відповіддю на удари США по Ірану.