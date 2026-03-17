Вышел погулять в сад: как удалось выжить Моджтабе Хаменеи

Моджтаба Хаменеи, новый верховный лидер Ирана, пережил удар США и Израиля по резиденции главы правительства Тегерана 28 февраля, потому что вышел на улицу незадолго до атаки.

Об этом стало известно из аудиозаписи, полученной изданием The Telegraph . Запись, приписываемая высокопоставленному чиновнику из офиса покойного Али Хаменеи , представляет собой одно из наиболее полных на сегодняшний день описаний удара, в результате которого погиб бывший верховный лидер Ирана и другие высокопоставленные деятели режима.

Согласно сообщению, удар по комплексу был нанесен в 9:32 утра по местному времени, что, по всей видимости, являлось скоординированной попыткой одновременной ликвидации всех членов семьи Хаменеи и высокопоставленных иранских лидеров. Издание The Telegraph сообщило, что аудиозапись была независимо подтверждена и представляет собой высказывания Мазахера Хоссейни, идентифицированного как глава протокольной службы в офисе Али Хаменеи, во время встречи в Тегеране 12 марта.

Хоссейни заявил, что Моджтаба Хаменеи вышел во двор за несколько мгновений до удара и направлялся обратно, когда здание было обстреляно. Согласно сообщению, он получил ранение в ногу, а его жена, Захра Хаддад-Адель, и их сын погибли мгновенно.

В просочившейся в сеть записи также описывается гибель других людей, находившихся на территории комплекса, в том числе зятя Моджтабы Хаменеи, Мисбаха аль-Худы Багери Кани, и Мохаммеда Ширази, главы военного бюро Али Хаменеи. Хоссейни заявил, что удары одновременно пришлись на несколько частей офисного комплекса, включая жилые дома, принадлежащие нескольким членам семьи Хаменеи.

В ходе записи Хоссейни сказал: "По воле Божьей Моджтабе пришлось выйти во двор, чтобы что-то сделать, а затем вернуться. Он находился на улице и направлялся наверх, когда в здание попала ракета. Его жена, госпожа Хаддад, погибла мгновенно".

Моджтаба Хаменеи с семьей Фото: Wikipedia

Моджтаба Хаменеи жил в том же комплексе, что и его отец в иранской столице. Там же располагался религиозный зал, где Али Хаменеи произносил речи, а также дома других детей Хаменеи.

В результате удара 28 февраля был убит Али Хаменеи, что способствовало внезапной смене власти в Тегеране. Моджтаба Хаменеи был официально провозглашен верховным лидером 8 марта, после нескольких дней неопределенности.

В каком состоянии находится Моджтаба Хаменеи до сих пор неизвестно. Он не появлялся на публике, а первое его послание после прихода к власти было зачитано по государственному телевидению, а не передано лично.

Согласно оценкам американской разведки, Али Хаменеи выступал против того, чтобы его сын стал его преемником, и считал его непригодным для этой роли. И решение сделать Моджтабу Хаменеи духовным лидером Ирана вызвало критику, так как напоминает наследственную преемственность — политически мотивированное обвинение в системе, основанной на противостоянии монархии.

Возвышение Моджтабы Хаменеи изображается одновременно как момент преемственности и признак нестабильности, при этом аналитики предупреждают, что Корпус стражей исламской революции может получить еще большее влияние во время его правления.

Напомним, Дональду Трампу уже сообщили, что Моджтаба Хаменеи может быть геем. И это была еще одна причина того, что покойный аятолла не хотел давать власть своему сыну.

Также ходили слухи, что после ранения Моджтабу Хаменеи могли вывезти для лечения в Россию.