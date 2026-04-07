Моджтаба Хаменеи очень "болен" и не может управлять Ираном, — СМИ

Новый лидер Ирана, Хаменеи-младший, проходит лечение от "тяжелого" заболевания в городе Кум, религиозном центре Ирана. И по данным разведки он без сознания, так что физически не может править страной.

Согласно оценке разведки, цитируемой газетой The Times, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи: "находится на лечении в Куме в тяжелом состоянии и не может участвовать в принятии каких-либо решений режимом". ОБ этом говорится в дипломатической записке, основанной на данных американо-израильской разведки и распространенной среди их союзников в Персидском заливе.

Моджтаба Хаменеи появляется только на плакатах и даже в ИИ-роликах Фото: Al Arabiya

Это первый случай, когда местонахождение Моджтабы Хаменеи было обнародовано с начала войны, когда, как считалось, он был ранен в ходе первых ударов 28 февраля. Согласно отчету, в нем также говорится, что разведывательные службы выявили подготовку "подготовительных работ, необходимых для строительства большого мавзолея в Куме" для "нескольких могил", что позволяет предположить, что Моджтаба может быть похоронен рядом со своим отцом.

В документе также раскрывается информация о подготовке к похоронам его отца, бывшего верховного лидера Али Хаменеи, в Куме после его гибели в результате первых атак на Иран. Кум в 150 км от Тегерана выбран не случайно. Это священный город шиитов, здесь расположены крупные шиитские семинарии и рядом есть большой ракетный полигон. Также тут находится гробница Фатимы Масуме, почитаемой шиитской святой. Тут же проживают иранские богословы и аятоллы, среди них 99-летний Насер Ширази, который издал фетву, призывающую мстить за Али Хаменеи по всему миру.

Новый лидер Ирана не появлялся на публике с начала войны, а сообщения, приписываемые ему, распространялись государственными СМИ. Тегеран официально не подтвердил подробности о его состоянии здоровья или лечении, и правительство не делало никаких заявлений по поводу этих сообщений.

А тем временем Дональду Трампу уже сообщили, что Моджтаба Хаменеи может быть геем. И это была еще одна причина того, что покойный аятолла не хотел давать власть своему сыну.