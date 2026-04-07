Тегеран відповів на погрози Трампа і назвав нові цілі: "Тотальна темрява"

Незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп вибухнув новими погрозами на адресу Ірану, якщо той не відкриє Ормузьку протоку, у Тегерані не виявили навіть найменших ознак прийняти ультиматум голови Білого дому.

Трамп заявив, що "ціла цивілізація загине сьогодні вночі", якщо Тегеран не досягне угоди в останню хвилину, пише Reuters.

Він дав Ірану час до 20:00 за вашингтонським часом (3:30 ранку за тегеранським) для припинення блокади нафти в Ормузькій протоці, інакше зруйнує всі мости й електростанції в країні.

Зі свого боку іранська влада заявила, що більше не стримуватиме атаки по інфраструктурі своїх сусідів по Перській затоці і завдасть удару у відповідь по союзниках США в цьому регіоні, після чого міста в пустелі стануть непридатними для життя без електрики й води.

Також КВІР відзвітував про нанесення нових ударів по кораблю в Перській затоці та величезному саудівському нафтохімічному комплексу.

Відео дня

За кілька годин до дедлайну Трампа високопоставлене іранське джерело повідомило, що Тегеран продовжує відмовлятися від відкриття Ормузької протоки без поступок з боку США.

Пакистан, який виступає в ролі головного посередника, передає заяви іранських політиків у Вашингтон, але в Білому домі тон не змінився. Через Катар у США передали погрозу, що якщо Штати зроблять те, що обіцяє Трамп, тобто вдарять по іранській енергосистемі, Тегеран "занурить у темряву держави Перської затоки, включно з Саудівською Аравією".

У міру закінчення часу для ухвалення умов США удари ставали дедалі сильнішими: атаковано й уражено залізничні та автомобільні мости, аеропорт і нафтохімічний завод. Американські війська атакували цілі на острові Харг, де розташований головний іранський нафтоекспортний термінал, про захоплення якого раніше відкрито заявляв Трамп.

За словами обізнаних джерел, переговори про міцний мир можуть розпочатися тільки після того, як США та Ізраїль припинять бомбардування Ірану, гарантують, що вони не поновляться, і запропонують компенсацію за збитки. При цьому будь-яке врегулювання має залишити Ірану контроль над Ормузькою протокою. Тегеран хоче ввести плату за транзит нафтопродуктів цим шляхом.

