ЄС відреагував на погрози Трампа знищити "цілу цивілізацію" Ірану, — Politico

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп різко загострив риторику щодо Ірану, заявивши про можливість "знищення цілої цивілізації" на тлі війни та ультиматуму щодо відкриття Ормузької протоки. Водночас у Європейському Союзі дали зрозуміти, що не сприймають ці слова буквально.

ЄС проігнорував погрози Дональда Трампа знищити "всю цивілізацію" Ірану, а дипломати та чиновники дали зрозуміти, що не сприймають зауваження президента США буквально, повідомили Politico 7 березня.

На прохання відповісти на пост Трампа на платформі Truth Social, в якому йшлося про середу як крайній термін, який він дав Тегерану для повторного відкриття Ормузької протоки, Європейська комісія заявила, що "не має коментарів". Речник зовнішньополітичного крила ЄС, Європейської служби зовнішніх дій, також відмовився від коментарів.

"Чесно кажучи, якби ми реагували щоразу, коли хтось публікує щось обурливе в Інтернеті, це було б усе, що ми б зробили. У мене сьогодні немає відчуття, що хтось у Брюсселі сприймає цю конкретну посаду інакше, ніж ми сприйняли інші", — сказав Politico чиновник ЄС.

"Ми не хочемо обговорювати гіпотетичні ситуації на даний момент", — сказав інший дипломат ЄС, який також підтримує політику блоку щодо Трампа та війни з Іраном.

Іран заблокував морське сполучення через Ормузьку протоку, через яку зазвичай проходить близько п'ятої частини світового обсягу нафти, що призвело до різкого зростання цін. Останні попередження Трампа з'явилися після того, як він припустив, що удари будуть спрямовані по мостах, опріснювальних установках та енергетичних цілях, які можуть включати цивільну інфраструктуру, що, у разі нападу, може вважатися воєнним злочином.

"Ціла цивілізація загине сьогодні вночі, і вона ніколи більше не повернеться. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і станеться. Хто знає? Ми дізнаємося сьогодні ввечері, в один з найважливіших моментів у довгій та складній історії світу. 47 років вимагання, корупції та смертей нарешті закінчаться. Благослови Боже Великий Народ Ірану!", — написав Трамп у своєму дописі у вівторок вдень.

Остання погроза Трампа щодо Ірану пролунала після того, як він заявив у неділю, що "вівторок буде Днем електростанції та Днем мосту". Пентагон переглянув список енергетичних об'єктів, на які США можуть поцілити. Він включив у нього кілька об'єктів, що забезпечують паливом як цивільне населення, так і військових, як ймовірний обхідний шлях для уникнення звинувачень у воєнних злочинах.

"Ця геноцидна мова президента Сполучених Штатів ганебна", — сказав Баррі Ендрюс, ірландський член центристської групи Renew Europe.

Депутат Європарламенту від партії "Зелені" Ерік Марквардт розкритикував "небезпечного божевільного в Білому домі", закликаючи когось "покласти край йому та його маренням".

"Ми не знаємо точно, що він має на увазі, але щось подібне не можна просто ігнорувати", — сказала депутат Європарламенту від Німеччини Озлем Алев Демірель з групи "Ліві", попереджаючи про ризик ядерного удару.

Раніше у вівторок, перед публікацією Трампа з погрозами щодо знищення цивілізації, речник Європейської комісії заявив журналістам, що ЄС засуджує "будь-які загрози" щодо "критично важливої ​​цивільної інфраструктури".

"Такі атаки ризикують вплинути на мільйони людей на Близькому Сході та за його межами, а також можуть призвести до подальшої небезпечної ескалації. ЄС закликає до максимальної стриманості, захисту цивільного населення і цивільної інфраструктури та повної поваги до міжнародного гуманітарного права всіма сторонами", — зазначив він.

Нагадаємо, що в Ірані влада закликала громадян формувати живі ланцюги навколо електростанцій і мостів на тлі погроз президента США Дональда Трампа. Це відбулося після заяв про можливі удари по енергетичних об’єктах країни.

Раніше ми також інформували, що Іран пригрозив країнам Перської затоки масштабними відключеннями електроенергії у разі подальшої ескалації. У Тегерані заявили про готовність впливати на енергетичну інфраструктуру регіону та транспортні маршрути, зокрема Ормузьку протоку.