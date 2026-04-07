В Ірані люди вибудувалися в живі щити довкола електростанцій та мостів: чекають дій Трампа

В Ірані громадяни підтримали заклик заступника міністра у справах молоді та спорту та встали у живі ланцюги довкола електростанцій та мостів, аби захистити їх від американських ударів.

Зокрема, велика кількість вийшли на символічний протест на Білому мосту в місті Агваз на півдні Ірану. Про це повідомляє іранське агентство Mehr News Agency.

Також агентство публікує фотографії цивільних біля двох електростанцій. Вони тримають іранські прапори, фото вбитого другого верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та заклики до США не атакувати країну.

Водночас живий ланцюг організували о 14:00. Натомість американський президент Дональд Трамп нагадав, що дедлайн спливає о 03:00 за Києвом (о 03:30 за іранським місцевим часом).

Раніше заступник міністра у справах молоді та спорту Алірез Рахімі закликав всіх молодих людей, діячів культури і мистецтва, спортсменів і чемпіонів узяти участь у національній кампанії "Живий ланцюг іранської молоді за світле завтра".

Відео дня

Нагадаємо, що Дональд Трамп пообіцяв, що сьогодні зникне ціла цивілізація, яка згодом і не повернеться.

5 квітня Дональд Трамп агресивно звернувся до Ірану, пообіцявши, що у вівторок зруйнує всі мости та електростанції, якщо Тегеран не погодиться на угоду.

Під час прес-конференції 6 квітня президент США заявив, що його не турбує той факт, що атака на цивільну інфраструктуру Ірану порушить Женевську конвенцію.

Раніше повідомлялося, що США та Іран обговорюють можливість укладання домовленості про 45-денне припинення вогню. Це перемир'я може стати кроком на шляху до завершення війни.

Раніше Фокус розповідав, що Іран готується до можливого наземного вторгнення з боку США. Зокрема, вони посилюють оборону свого найбільшого нафтового порту, паралельно погрожуючи завдавати ударів по більшій кількості цілей довкола Перської затоки.

7 квітня США та Ізраїль завдали кількох ударів по іранському острову Харк, де розташована інфраструктура для експорту нафти.