В Иране люди выстроились в живые цепи вокруг электростанций и мостов: ждут действий Трампа

В Иране граждане поддержали призыв заместителя министра по делам молодежи и спорта и встали в живые цепи вокруг электростанций и мостов, чтобы защитить их от американских ударов.

В частности, большое количество вышли на символический протест на Белом мосту в городе Агваз на юге Ирана. Об этом сообщает иранское агентство Mehr News Agency.

Также агентство публикует фотографии гражданских возле двух электростанций. Они держат иранские флаги, фото убитого второго верховного лидера Ирана Али Хаменеи и призывы к США не атаковать страну.

Живая цепь Фото: Mehr News Agency Живая цепь Фото: Mehr News Agency Живая цепь Фото: Mehr News Agency Живая цепь Фото: Mehr News Agency Живая цепь Фото: Mehr News Agency

В то же время живую цепь организовали в 14:00. Зато американский президент Дональд Трамп напомнил, что дедлайн истекает в 03:00 по Киеву (в 03:30 по иранскому местному времени).

Ранее заместитель министра по делам молодежи и спорта Алирез Рахими призвал всех молодых людей, деятелей культуры и искусства, спортсменов и чемпионов принять участие в национальной кампании "Живая цепь иранской молодежи за светлое завтра".

Відео дня

Напомним, что Дональд Трамп пообещал, что сегодня исчезнет целая цивилизация, которая впоследствии и не вернется.

5 апреля Дональд Трамп агрессивно обратился к Ирану, пообещав, что во вторник разрушит все мосты и электростанции, если Тегеран не согласится на сделку.

Во время пресс-конференции 6 апреля президент США заявил, что его не беспокоит тот факт, что атака на гражданскую инфраструктуру Ирана нарушит Женевскую конвенцию.

Ранее сообщалось, что США и Иран обсуждают возможность заключения договоренности о 45-дневном прекращении огня. Это перемирие может стать шагом на пути к завершению войны.

Ранее Фокус рассказывал, что Иран готовится к возможному наземному вторжению со стороны США. В частности, они усиливают оборону своего крупнейшего нефтяного порта, параллельно угрожая наносить удары по большему количеству целей вокруг Персидского залива.

7 апреля США и Израиль нанесли несколько ударов по иранскому острову Харк, где расположена инфраструктура для экспорта нефти.