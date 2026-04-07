"Целая цивилизация погибнет сегодня ночью": Трамп анонсировал "один из важнейших моментов"

Президент США Дональд Трамп опубликовал очередное обращение по Ирану. Он анонсировал, что вечером 7 апреля произойдет один из важнейших моментов в истории мира/

По его словам, сегодня ночью может погибнуть целая цивилизация. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, передает Clash Report.

"Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не вернуть снова. Я не хочу, чтобы это произошло, но, видимо, так и будет. Однако, теперь, когда мы имеем полную и тотальную смену режима, где возможно будут преобладать другие, более умные и менее радикальные взгляды может произойти что-то революционно удивительное, Кто знает? Сегодня вечером мы узнаем об одном из важнейших моментов в долгой и сложной истории мира. 47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец-то прекратятся. Пусть Бог благословит этот замечательный народ Ирана", — написал Трамп.

Заявление Трампа Фото: Clash Report

Перед этим он напоминал, что дедлайн, который он предоставлял Тегерану на заключение сделки, истечет сегодня, 7 апреля, в 20:00 по EST (8 апреля в 03:00 по Киеву).

Трамп подчеркивал, что давал больше времени на переговоры Ирану, чем они просили, и что процесс переговоров идет хорошо.

В то же время он заявил, что США имеют план уничтожения инфраструктуры в Иране.

"У нас есть план, согласно которому каждый город в Иране будет разрушен до 12 часов завтрашней ночи. Согласно ему, каждая электростанция в Иране будет выведена из эксплуатации, будет гореть, взрываться и больше никогда не будет использоваться. Я имею в виду полный снос до 12 часов, и это произойдет в течение четырех часов, если мы этого захотим. Мы не хотим, чтобы это произошло", — заявил он.

Перед этим американские чиновники сообщали Axios, что Трамп наиболее решительно настроен среди властных эшелонов, называя его "кровожадным, как бешеного пса".

Ранее сообщалось, что США и Иран обсуждают возможность заключения договоренности о 45-дневном прекращении огня. Это перемирие может стать шагом на пути к завершению войны.

5 апреля Дональд Трамп агрессивно обратился к Ирану, пообещав, что во вторник разрушит все мосты и электростанции, если Тегеран не согласится на сделку.

Во время пресс-конференции 6 апреля президент США заявил, что его не беспокоит тот факт, что атака на гражданскую инфраструктуру Ирана нарушит Женевскую конвенцию.

В ответ иранский министр призвал молодежь сформировать живые цепи вокруг электростанций.

Ранее Фокус рассказывал, что Иран готовится к возможному наземному вторжению со стороны США. В частности, они усиливают оборону своего крупнейшего нефтяного порта, параллельно угрожая наносить удары по большему количеству целей вокруг Персидского залива.

7 апреля США и Израиль нанесли несколько ударов по иранскому острову Харк, где расположена инфраструктура для экспорта нефти.