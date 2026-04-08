Франція скликає радбез, а Пакистан просить відстрочку: реакція світу на погрози Трампа знищити Іран

Президент США Дональд Трамп заявив, що вночі 7 квітня "загине ціла цивілізація", якщо Іран не виконає ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки. Іран відхилив умови США, а світ по різному реагує на ймовірний удар по Тегерану.

Фокус зібрав заяви держав, які вже відреагували на ймовірний "пекельний удар" від Трампа.

Ультиматум Трампа та відмова Ірану

5 квітня Дональд Трамп висунув Ірану жорстку умову: розблокувати Ормузьку протоку до 3:00 (за київським часом) 8 квітня. Якщо Іран цього не зробить — США "знищать всю країну за одну ніч", пригрозив Трамп.

Іран відкинув пропозиції США та висунув свої умови для миру. Серед них — встановлення плати у 2 млн доларів за кожне судно, яке проходить через Ормузьку протоку. З цих грошей Тегеран нібито хоче відбудувати те, що було знищено під час операції.

Попередження від Катару

Катар в офіційному повідомленні попередив, що ситуація на Близькому Сході може вийти з-під контролю.

"Якщо ескалація продовжуватиметься безконтрольно, ми зрештою опинимося в ситуації, коли її більше не можна буде контролювати. І ми дуже близькі до цієї точки. Ось чому ми неодноразово закликали всі сторони знайти вихід, знайти спосіб припинити цю війну, поки не пізно", — заявив речник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі.

Італія вважає, що війна в Ірані може перейти в ядерну фазу

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що війна навколо Ірану може перейти в ядерну фазу. За його словами, "божевілля охопило світ", і ситуація, яка вже є трагічною, може стати ще гіршою.

"Зважте на те, що саме такі люди, як ми, вирішили, що навіть Хіросіма та Нагасакі є прийнятною ціною за припинення конфлікту. Ми й досі володіємо ядерною зброєю, а ті, хто її не має, прагнуть її здобути. Ми нічого не навчилися", — сказав Крозетто.

Він також обережно відповів на запитання про реальність ядерної загрози. Сказав, що навіть не хоче вимовляти це слово, але визнав — ризик існує. За його словами, нинішній конфлікт розвивається за принципом, коли кожна дія викликає ще сильнішу відповідь.

Франція збирає Раду нацбезпеки та оборони

Президент Франції Еммануель Макрон скликав засідання Ради національної оборони та безпеки на середу о 8:30 ранку для обговорення ситуації в Ірані та на Близькому Сході.

На зустрічі зберуться міністри та посадовці, відповідальні за питання безпеки, після погрози президента США Дональда Трампа у вівторок знищити "цілу цивілізацію" після закінчення терміну дії його ультиматуму, а також заяви Ірану про те, що він "готовий до всіх сценаріїв".

Пакистан просить Трампа дати Ірану відстрочку

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням продовжити дедлайн для Ірану на два тижні, аби дати шанс дипломатії.

Водночас Шаріф закликав іранську владу відкрити Ормузьку протоку на той самий двотижневий період як жест доброї волі. На його думку, це могло б стати сигналом готовності до деескалації.

"Ми також закликаємо всі воюючі сторони дотримуватися перемир’я скрізь протягом двох тижнів, щоб дати дипломатії можливість досягти остаточного припинення війни в інтересах довгострокового миру та стабільності в регіоні", — наголосив Шехбаз Шаріф.

В ЄС погрозам Трампа не надали значення

Офіційні особи Європейської комісії дали зрозуміти, що не сприймають висловлювання президента США Дональда Трампа буквально, пише Politico.

Коли Європейську комісію попросили прокоментувати допис Трампа на платформі Truth Social з новими погрозами на адресу Ірану, там відповіли, що "не коментуватимуть".

Речник Європейської служби зовнішніх справ також відмовився від коментарів.

"Чесно кажучи, якби ми реагували щоразу, коли хтось публікує щось обурливе в Інтернеті, це було б єдиним, чим ми займалися б. Сьогодні у мене немає відчуття, що хтось у Брюсселі сприймає цей конкретний допис інакше, ніж ми сприймали інші", — пояснив один з європейських посадовців.

В ЄС підкреслили, що не хочуть "обговорювати гіпотетичні сценарії".

