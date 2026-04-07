Українські військові залучені в процес розблокування Ормузької протоки, — Зеленський

Українські військові залучені до розв'язання ситуації на Близькому Сході. Зокрема, наразі ведуться консультації щодо того, як саме працюватиме Ормузька протока.

Українські військові залучені до цього: вони діляться інформацією, враховуючи досвід з мореплавством у Чорному морі. Про це заявив Зеленський під час вечірнього звернення.

Він не уточнив, чи йдеться про мореплавство в умовах війни, чи про повоєнний період на Близькому Сході.

"Звісно, ситуація зараз може змінюватися щодня і доволі суттєво, особливо зважаючи на те, що відбувається з Іраном та у відносинах між Європою та Америкою. Але інтереси наші довготривалі – усіх у Європі, передусім це інтерес безпековий. У наших дипломатів є і відповідний запит від країн Азії, я доручив усе це оперативно пропрацювати", — зазначив Зеленський.

Водночас він наголосив, що пріоритетом України залишається забезпечення власних можливостей для оборони.

Фокус повідомляв, що Іран на фоні успішного блокування Ормузької протоки вирішив збільшити кількість список своїх вимог. Тепер Тегеран вимагає визнати суверенітет над Ормузькою протокою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дональд Трамп повідомив своїм радникам, що готовий припинити війну в Ірані навіть за умови, що Ормузька протока залишиться закритою.

Нагадаємо, що Іран дозволив прохід через Ормузьку протоку лише для так званих "дружніх" країн, зокрема Росії та Китаю. Водночас для "ворожих" держав і їхніх союзників протока залишається закритою, а Тегеран не бачить підстав змінювати таку політику.

Також Фокус писав, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість перейменування Ормузької протоки у разі встановлення над нею контролю американськими військами. За даними ЗМІ, серед варіантів — назви "Американська протока" або "протока Трампа".

Нагадаємо, що Дональд Трамп пообіцяв, що сьогодні зникне ціла цивілізація, яка згодом і не повернеться.

5 квітня Дональд Трамп агресивно звернувся до Ірану, пообіцявши, що у вівторок зруйнує всі мости та електростанції, якщо Тегеран не погодиться на угоду.