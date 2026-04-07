Украинские военные вовлечены в процесс разблокирования Ормузского пролива, — Зеленский

Украинские военные привлечены к решению ситуации на Ближнем Востоке. В частности, сейчас ведутся консультации относительно того, как именно будет работать Ормузский пролив.

Украинские военные вовлечены в это: они делятся информацией, учитывая опыт с мореплаванием в Черном море. Об этом заявил Зеленский во время вечернего обращения.

Он не уточнил, идет ли речь о мореплавании в условиях войны или о послевоенном периоде на Ближнем Востоке.

"Конечно, ситуация сейчас может меняться ежедневно и довольно существенно, особенно учитывая то, что происходит с Ираном и в отношениях между Европой и Америкой. Но интересы наши долговременные — всех в Европе, прежде всего это интерес безопасности. У наших дипломатов есть и соответствующий запрос от стран Азии, я поручил все это оперативно проработать", — отметил Зеленский.

Відео дня

В то же время он подчеркнул, что приоритетом Украины остается обеспечение собственных возможностей для обороны.

Фокус сообщал, что Иран на фоне успешного блокирования Ормузского пролива решил увеличить количество список своих требований. Теперь Тегеран требует признать суверенитет над Ормузским проливом.

Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп сообщил своим советникам, что готов прекратить войну в Иране даже при условии, что Ормузский пролив останется закрытым.

Напомним, что Иран разрешил проход через Ормузский пролив только для так называемых "дружественных" стран, в частности России и Китая. В то же время для "враждебных" государств и их союзников пролив остается закрытым, а Тегеран не видит оснований менять такую политику.

Также Фокус писал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность переименования Ормузского пролива в случае установления над ним контроля американскими войсками. По данным СМИ, среди вариантов — названия "Американский пролив" или "пролив Трампа".

Напомним, что Дональд Трамп пообещал, что сегодня исчезнет целая цивилизация, которая впоследствии и не вернется.

5 апреля Дональд Трамп агрессивно обратился к Ирану, пообещав, что во вторник разрушит все мосты и электростанции, если Тегеран не согласится на сделку.