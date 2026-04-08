"Сделали шаг вперед": США и Иран могут достичь соглашения уже сегодня ночью, — СМИ

Этой ночью от США и Ирана ожидаются "хорошие новости", ведь стороны могут заключить соглашение о мире или перемирии

Переговоры ведет непосредственно командующий армии Пакистана — фельдмаршал Асим Мунир, пишет CNN со ссылкой на собственные региональные источники.

Отмечается, что "вскоре ожидаются хорошие новости с обеих сторон".

В то же время CBS News сообщили, что переговоры о перемирии с Ираном продолжаются.

Как сообщили CBS News источники в правительстве Пакистана, премьер-министр страны Шехбаз Шариф ведет переговоры о перемирии с Ираном, а вице-президент Джей Ди Вэнс выступает в роли представителя США на переговорах.

В то же время посол Ирана в Пакистане Реза Амири заявил, что Иран и США сделали шаг вперед от критической стадии.

"Сейчас мы сделали шаг вперед, выйдя из критической, деликатной фазы. На следующем этапе уважение и вежливость следует заменить риторикой и чрезмерностью. Следите за дальнейшими новостями", — написал Амири.

Пост Амири

Журналисты подчеркнули, что ключевым условием потенциальной сделки является двухнедельное перемирие, в течение которого иранская сторона должна восстановить свободное судоходство через Ормузский пролив.

