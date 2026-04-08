"Психа надо отстранить": в США заговорили об импичменте Трампу после угроз уничтожить Иран

После угроз президента США Дональда Трампа о том, что в Иране "погибнет целая цивилизация", представители Демократической партии начали открыто рассматривать возможность импичмента или даже отстранения Трампа от должности.

К таким жестким мерам законодателей побудили действия Белого дома не только в Иране, но и события в Венесуэле, пишет Axios.

"25-я поправка существует не просто так; его администрация должна ею воспользоваться. На кону — судьба американских войск, иранского народа и сами основы нашей глобальной системы", — заявил член Палаты представителей Яссамин Ансари.

В то же время десятки демократов призвали Трампа уйти в отставку после того, как он опубликовал сообщение о том, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация".

"Это недопустимо. Примените 25-ю поправку. Импичмент. Отстранение. Этого сумасшедшего психа надо отстранить от должности", — написала член Палаты представителей Ильхан Омар.

Відео дня

К вечеру 7 апреля уже более 50 демократов из Палаты представителей, а также сенаторы Эд Марки и Рон Уайден призвали отстранить Трампа от должности путем импичмента или в соответствии с 25-й поправкой к Конституции.

Напомним, в Иране люди выстроились в живые щиты вокруг электростанций и мостов.

Фокус также писал о том, как реагируют государства мира на угрозы Трампа уничтожить Иран.