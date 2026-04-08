"Психа треба усунути": в США заговорили про імпічмент Трампу після погроз знищити Іран

Після погроз президента США Дональда Трампа про те, що в Ірані "загине ціла цивілізація", представники Демократичної партії почали відкрито розглядати можливість імпічменту або навіть усунення Трампа з посади.

До таких жорстких заходів законодавців спонукали дії Білого дому не лише в Ірані, а й події у Венесуелі, пише Axios.

"25-та поправка існує не просто так; його адміністрація повинна нею скористатися. На кону — доля американських військ, іранського народу та самі основи нашої глобальної системи", — заявив член Палати представників Яссамін Ансарі.

Водночас десятки демократів закликали Трампа піти у відставку після того, як він опублікував повідомлення про те, що "сьогодні вночі загине ціла цивілізація".

"Це неприпустимо. Застосуйте 25-ту поправку. Імпічмент. Відсторонення. Цього божевільного психа треба усунути з посади", — написала членкиня Палати представників Ільхан Омар.

Надвечір 7 квітня вже понад 50 демократів із Палати представників, а також сенатори Ед Маркі і Рон Вайден закликали усунути Трампа з посади шляхом імпічменту або відповідно до 25-ї поправки до Конституції.

Нагадаємо, в Ірані люди вибудувалися в живі щити довкола електростанцій та мостів.

Фокус також писав про те, як реагують держави світу на погрози Трампа знищити Іран.