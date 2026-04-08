"Зробили крок вперед": США та Іран можуть досягти угоди вже сьогодні вночі, — ЗМІ

Цієї ночі від США та Ірану очікуються "хороші новини", адже сторони можуть укласти угоду щодо миру чи перемир'я

Переговори веде безпосередньо командувач армії Пакистану — фельдмаршал Асим Мунір, пише CNN з посиланням на власні регіональні джерела.

Зазначається, що "незабаром очікуються хороші новини з обох боків".

Водночас CBS News повідомили, що переговори про перемир’я з Іраном тривають.

Як повідомили CBS News джерела в уряді Пакистану, прем’єр-міністр країни Шехбаз Шаріф веде переговори про перемир’я з Іраном, а віцепрезидент Джей Ді Венс виступає в ролі представника США на переговорах.

Водночас посол Ірану в Пакістані Реза Амірі заявив, що Іран та США зробили крок вперед від критичної стадії.

"Наразі ми зробили крок вперед, вийшовши з критичної, делікатної фази. На наступному етапі повагу та ввічливість слід замінити риторикою та надмірністю. Слідкуйте за подальшими новинами", — написав Амірі.

Пост Амірі Фото: Скриншот

Журналісти підкреслили, що ключовою умовою потенційної угоди є двотижневе перемир’я, протягом якого іранська сторона має відновити вільне судноплавство через Ормузьку протоку.

