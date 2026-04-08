Трамп призупинив бомбардування Ірану на два тижні: Ізраїль погодився на перемир'я, деталі

Президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування та атаки на Іран на два тижні за умови, що Тегеран погодиться на "повне, негайне та безпечне" відкриття Ормузької протоки.

Припинення вогню носитиме двосторонній характер, написав Трамп у своїй соцмережі Truts Social.

"На підставі розмов із прем'єр-міністром Пакистану Шехбазом Шаріфом та фельдмаршалом Асімом Муніром, під час яких вони попросили мене призупинити напад руйнівної сили, що має бути направлена сьогодні ввечері на Іран, та за умови, що Ісламська Республіка Іран погодиться на повне, негайне та безпечне відкриття Ормузької протоки, я погоджуюся призупинити бомбардування та атаку на Іран на строк у два тижні. Це буде двостороннє припинення вогню!", — написав Трамп.

Він уточнив, що причиною такого рішення є те, що США вже "досягли та перевищили всі військові цілі" і знаходяться на дуже просунутій стадії укладення остаточної Угоди щодо довгострокового миру з Іраном.

За словами Трампа, США отримали 10-пунктну пропозицію від Ірану і вважають її працездатною основою для переговорів.

"Сполучені Штати та Іран досягли згоди майже з усіх питань, що раніше були предметом суперечок, але двотижневий період дозволить остаточно доопрацювати та укласти угоду. Від імені Сполучених Штатів Америки, як президент, а також представляючи країни Близького Сходу, для мене є честю, що ця довготривала проблема наближається до вирішення", — наголосив Трамп.

Пост Трампа Фото: Truth Social / Donald Trump

Ізраїль погодився приєднатись до двотижневого перемир'я з Іраном

Високопоставлений представник Білого дому повідомив CNN, що Ізраїль долучився до двотижневого перемир’я, про яке оголосив Дональд Трамп за півтори години до закінчення встановленого ним терміну.

За словами джерела CNN, Ізраїль погодився також призупинити свої бомбардування на час переговорів.

Нагадаємо, цієї ночі ЗМІ попереджали, що США та Іран можуть досягти мирної угоди чи перемир'я.

