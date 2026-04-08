Ізраїль здійснив наймасштабнішу атаку на Ліван: 100 ударів за 10 хвилин (відео)

Ізраїльська армія завдала серію ударів по південному Лівану через кілька годин після того, як США оголосили про двотижневе перемир'я з Іраном.

За 10 хвилин Армія оборони Ізраїлю завершила найбільший скоординований удар по Лівану від початку операції "Лев, що гарчить" (Roaring Lion), повідомили військові.

Удар було завдано по більш ніж 100 штаб-квартирах, військових об'єктах і центрах управління "Хезболли" в Бейруті, Бекаа і південному Лівані, включно з центрами розвідки та центральними штабами, які використовують для планування терористичних атак, інфраструктурою вогневої потужності та військово-морськими базами, які відповідають за запуск ракет, а також по активах сил "Радван" і авіаційного підрозділу — елітних підрозділах "Хезболли".

Під атакою, серед інших, райони Тір і Набатія на півдні країни. Раніше ЦАХАЛ закликав мирних жителів Лівану покинути ці райони і переміститися на північ від річки Захрані.

У канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху заявили, що двотижнева пауза Трампа "не поширюється на Ліван" на тлі повідомлень про триваючі артилерійські та безпілотні удари, що прямо суперечить заявам Ірану і Пакистану, які виступають посередниками в конфлікті.

Зі свого боку прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф запевняє, що Іран, США та їхні союзники "погодилися на негайне припинення вогню всюди, включно з Ліваном та іншими країнами".

У Лівані чергова ескалація багаторічного конфлікту між "Хезболлою" та Ізраїлем вибухнула після того, як угруповання обстріляло Ізраїль ракетами в помсту за вбивство верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї на початковому етапі війни, а також у відповідь на майже щоденні ізраїльські атаки на Ліван попри досягнуте в листопаді 2024 року перемир'я.

По всьому Лівану загинуло понад 1500 осіб, зокрема 130 дітей. Понад 1,2 мільйона людей були змушені покинути свої домівки — кожен п'ятий житель країни — більшість із них із шиїтських мусульманських громад на півдні, у східній долині Бекаа і південних передмістях Бейрута, районах, де домінує "Хезболла".

Ізраїль публічно заявив про те, що планує створити буферну зону в південному Лівані, щоб убезпечити свої кордони.

Також повідомлялося, що "Хезболла" оголосила про операцію проти Ізраїлю сурою з Корану і випустила понад сто ракет.