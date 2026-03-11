"Хезболла" оголосила про операцію проти Ізраїлю сурою з Корану і випустила понад сто ракет (відео)

Іран і "Хезболла", підтримуване Тегераном військове угруповання в Лівані, завдали скоординованого удару по північному Ізраїлю. Раніше було оголошено про початок військової операції сурою з Корану.

Телеканал "Al-Manar" близько години тому опублікував повідомлення "Хезболли", яка заявила, що розпочала операцію "Аль-Асф аль-Макуль" проти Ізраїлю. Назву взяли із сури Корану, де йдеться про те, що Аллах послав на ворогів "полчища птахів", які "вражали їх камінням з обпаленої глини, і зробили їх подібними до соломи".

Також у повідомленні стверджується, що ракети досягли Єрусалима і Тель-Авіва.

Але ЗМІ Ізраїлю повідомляють, що удар було завдано по півночі країни. Це перший випадок, коли обидва угруповання провели спільну атаку з моменту початку конфлікту на Близькому Сході 28 лютого.

Перший обмін ударами між "Хезболлою" та Ізраїлем стався два дні потому, 2 березня.

Ізраїльські військові також заявляють, що сьогодні ввечері почали масштабну серію ударів по південних передмістях ліванської столиці Бейрута.

Раніше глава "Хезболли" Наїм Касем присягнув на вірність новому верховному лідеру Ірану Моджтабе Хаменеї.

Мер Кір'ят-Шмони, міста на півночі Ізраїлю, Авіхай Штерн розповів про сувору реальність, з якою зіткнулися жителі міста відтоді, як "Хезболла" вступила в нинішній конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

"Хезболла" атакує північ Ізраїлю

"Ті, хто тут перебуває і вирішив залишитися, живуть під землею вже 11 днів... Організація, яку перемогли, яка виснажена і ослаблена, не здатна запускати ракети по Хайфі і Тель-Авіву. Насралла був ліквідований, і високопоставлені чиновники організації були усунені, але "Хезболла" вміє дуже швидко відновлюватися", — сказав він.

Незадовго до нападу ізраїльські офіційні особи повідомили ЗМІ, що Армія оборони Ізраїлю готується до "значного розширення" атак з боку Ірану і "Хезболли" ввечері 11 березня.

Нагадаємо, раніше колишній однокласник Моджтаби Хаменеї розповів, що новий лідер Ірану одержимий кінцем світу і не цінує людські життя.

А ФБР інформувало поліцію штату Каліфорнії про загрозу можливих атак ударними дронами. Така атака може стати відповіддю на удари США по Ірану.