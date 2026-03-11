"Хезболла" объявила об операции против Израиля сурой из Корана и выпустила более ста ракет (видео)

Иран и "Хезболла", поддерживаемая Тегераном военная группировка в Ливане, нанесли скоординированный удар по северному Израилю. Ранее было объявлено о начале военной операции сурой из Корана.

Телеканал "Al-Manar" около часа назад опубликовал сообщение "Хезболлы", которая заявила, что начала операцию "Аль-Асф аль-Макуль" против Израиля. Название взяли из суры Корана, которая гласит, что Аллах послал на врагов "полчища птиц", которые "поражали их камнями из обожженной глины, и сделали их подобными соломе".

Также в сообщении утверждается, что ракеты достигли Иерусалима и Тель-Авива.

Но СМИ Израиля сообщают, что удар был нанесен по северу страны. Это первый случай, когда обе группировки провели совместную атаку с момента начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля.

Первый обмен ударами между "Хезболлой" и Израилем произошел два дня спустя, 2 марта.

Израильские военные также заявляют, что сегодня вечером начали масштабную серию ударов по южным пригородам ливанской столицы Бейрута.

Ранее глава "Хезболлы" Наим Касем присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи.

Мэр Кирьят-Шмоны, города на севере Израиля, Авихай Штерн рассказал о суровой реальности, с которой столкнулись жители города с тех пор, как "Хезболла" вступила в нынешний конфликт между Израилем и Ираном.

"Хезболла" атакует север Израиля

"Те, кто здесь находится и решил остаться, живут под землей уже 11 дней… Организация, которая побеждена, измотана и ослаблена, не способна запускать ракеты по Хайфе и Тель-Авиву. Насралла был ликвидирован, и высокопоставленные чиновники организации были устранены, но "Хезболла" умеет очень быстро восстанавливаться", - сказал он.

Незадолго до нападения израильские официальные лица сообщили СМИ, что Армия обороны Израиля готовится к "значительному расширению" атак со стороны Ирана и "Хезболлы" вечером 11 марта.

Напомним, ранее бывший одноклассник Моджтабы Хаменеи рассказал, что новый лидер Ирана одержим концом света и не ценит человеческие жизни.

