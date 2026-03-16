Ізраїль почав військову операцію проти Лівану
Ізраїльські військові заявляють про початок "цілеспрямованої наземної операції проти ключових цілей" на півдні Лівану, після того, як місцеве угруповання "Хезболла" почало обстріли Ізраїлю.
Армія Ізраїлю повідомила, що в рамках операції додаткові сили перекидаються вглиб Лівану після того, як "Хезболла" почала напади на Ізраїль на початку цього місяця на тлі війни з Іраном.
За даними військових, 91-ша регіональна дивізія "Галілея" почала рейд у східному секторі південного Лівану ввечері 14 березня, під час якого військовослужбовці зіткнулися з кількома бойовиками "Хезболли" і знищили їх.
В Армії оборони Ізраїлю заявляють, що операція спрямована на розширення "передової зони оборони".
"Ця операція є частиною зусиль зі створення передової оборони, включно зі знищенням терористичної інфраструктури та ліквідацією терористів, які діють у цьому районі, з метою усунення загроз і створення додаткового рівня безпеки для жителів півночі", — ідеться в заяві військових.
Перед тим як війська увійшли в цей район, Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала масованих авіаударів "для усунення загроз".
Тим часом 146-та резервна дивізія залишається дислокованою в західному секторі південного Лівану, а 36-та дивізія проводить рейд у районі Раб аль-Талатін.
Армія оборони Ізраїлю готується до розгортання додаткових сил на півдні Лівану і подальшого розширення буферної зони, щоб відтіснити загрозу з боку "Хезболли" від кордону.
Нагадаємо, раніше "Хезболла" заявила, що розпочинає операцію проти Ізраїлю і завдала ракетного удару. Мер Кір'ят-Шмони, міста на півночі Ізраїлю, повідомив, що жителі міста понад тиждень змушені ховатися в сховищах, через постійні погрози.
