Якщо Іран атакує Європу: як далеко долетять дрони та ракети і що небезпечніше

Після нещодавнього попередження ФБР, що Ісламська Республіка може почати атаку на Каліфорнію, експерти занепокоїлися, наскільки реальними є ці загрози.

Цього тижня ФБР попередило правоохоронні органи Каліфорнії про можливі іранські удари безпілотників по західному узбережжю у відповідь на військову операцію США та Ізраїлю. У Білому домі це спростували, але журналісти Daily Mail з'ясували, наскільки реальні ці загрози, особливо після того, як 1 березня іранський безпілотник-камікадзе "Шахед" завдав удару по британській базі Королівських ВПС на Кіпрі.

Наступного дня Іран здійснив другу атаку на британську базу, але два безпілотних літальних апарати-камікадзе були збиті в останній момент винищувачами RAF Typhoon з бази RAF Akrotiri.

Іранські "Шахеди" — долетять до Румунії та Греції

Безпілотники стали одним із найефективніших видів зброї, що дає змогу військам наносити удари на великі відстані з відносно низькими витратами, одночасно пригнічуючи протиповітряну оборону.

Іранські безпілотники-камікадзе "Шахед" мають дальність дії 2500 км і широко використовувалися Росією для атак в Україні, заподіявши величезні руйнування і загибель мирних жителів.

Випробування "Шахеда" в Ірані Фото: IRNA

Вони з'являються роями, що містять боєголовку вагою від 30 до 50 кг, і призначені для подолання протиповітряної оборони та виведення з ладу енергосистем цілих регіонів.

Куди долетять іранські дрони та ракети

Якщо запустити таки дрони з Ірану в Європу, то теоретично, вони можуть завдати удару по таким країнам, як Молдова, Болгарія та Україна. Також вони можуть досягти Афін (Греція) і Бухареста (Румунія).

А якщо запуск буде здійснено з центрів "Хезболли" в Лівані, снаряди можуть проникнути на континент ще далі.

Що з дронів і ракет є в Ірану

Однак, за словами експертів, побоювання викликають не масовані атаки на міста, а скоріше дрібніші, цілеспрямовані удари. І вони більш правдоподібні, ніж ракетні удари, бо діють нижче порога відкритої війни з НАТО.

Іран загрожує Європі та США Фото: IRNA

Іран також нещодавно представив більш малопомітну версію свого сумнозвісного безпілотника-камікадзе "Шахед", що потенційно може ускладнити його виявлення західними системами ППО.

Аналітик з питань безпеки на Близькому Сході Мохаммед аль-Баша поділився розповів про модифікований боєприпас Shahed-101 з електроприводом, зазначивши низку структурних змін, які дають змогу припустити, що безпілотник може працювати тихіше, ніж його більш ранні варіанти.

Згідно з даними, отриманими з відкритих джерел розвідувальної інформації та від військових аналітиків, перевага Ірану також полягає в масштабі.

Замість кількох тисяч безпілотників дальньої дії, загальний парк безпілотників Shahed оцінюють у 80 000-100 000 одиниць усіх модифікацій.

У разі запуску по Європі це може значно перевантажити системи протиповітряної оборони і посіяти хаос у всьому регіоні.

Водночас, щоб безпілотник або ракета досягли Європи, їм довелося б перетнути повітряний простір над Іраком, Сирією та Йорданією, де багато безпілотників було перехоплено на шляху до Ізраїлю.

Після потрапляння в європейський повітряний простір перехоплення цих снарядів залежатиме від американської системи оборони, такої як комплекс Aegis Ashore в Девеселу, Румунія, оснащений перехоплювачами SM-3.

Есмінці класу "Арлі Берк", розгорнуті в Середземному морі, можуть забезпечити більш широке покриття, як і нещодавно придбані Німеччиною системи Arrow-3.

Іран також може атакувати Європу ракетами

Крім безпілотників "Шахед", Іран також володіє великим запасом ракет, найсмертоноснішою з яких є ракета "Хоррамшахр-4" з дальністю дії 2000-3000 км і бойовою частиною масою 1500 кг.

Випробування ракети "Хоррамшахр-4"

Ракети можуть запускатися залпами, і в разі застосування їх можна буде вразити значну частину Європи, включно з Грецією, Італією, Німеччиною, Польщею та Данією.

Доктор Сідхарт Каушал, старший науковий співробітник RUSI, заявив, що Khorramshahr є "похідною" від північнокорейської балістичної ракети: "Завжди передбачалося, що це буде засіб доставки для ядерної боєголовки, якби іранці коли-небудь її розробили".

Вважається, що Іран володіє найбільшим і найрізноманітнішим ракетним арсеналом на Близькому Сході, але точну кількість визначити складно через відсутність прозорості.

У пропагандистському відеоролику, опублікованому минулого тижня інформаційним агентством Fars News Agency, Іран продемонстрував розгалужену підземну мережу тунелів, заповнених рядами безпілотників і ракет.

Ефективнішими за дрони і ракети Ірану можуть бути їхні "сплячі агенти"

Однак безпілотники і ракети — не єдина загроза, яка стривожила США і Європу. Також наростають побоювання, що Іран покличе на допомогу своїх "сплячих агентів", або терористичні осередки.

"Сплячий осередок" — це таємна група агентів, пов'язаних із державним або недержавним суб'єктом, наприклад, терористичним угрупуванням, які проникають у країну або населений пункт, по суті, ховаючись на увазі протягом тривалого періоду часу, перш ніж їх активують для вчинення актів тероризму, шпигунства або саботажу.

Згідно з перехопленим США раніше цього тижня повідомленням, Іран, можливо, вже активує свої сплячі осередки за межами країни. Повідомлення було передано в кілька країн незабаром після вбивства Хаменеї в Тегерані 28 лютого.

"Хезболла" активує "сплячих агентів" у Європі та США Фото: covid-rules

До того ж КВІР може діяти спільно з "Хезболлою", ліванським воєнізованим угрупованням, яке, як вважають, має мережу підтримки у вигляді сплячих агентів у Європі. До того ж зростає загроза з боку Південної Америки, оскільки завдяки співпраці Ірану і Венесуели в США і навколо них зростає кількість сплячих осередків.

Нагадаємо, Іран уже почав погрожувати Україні за допомогу Ізраїлю.

При цьому експерти попереджають, що якщо США почнуть наземну операцію в Ірані, то це буде дуже складно і стане більшим випробуванням, ніж війни в Іраку, Афганістані та В'єтнамі.