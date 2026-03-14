Если Иран атакует Европу: как далеко долетят дроны и ракеты и что опасней

После недавнего предупреждения ФБР, что Исламская Республика может начать атаку на Калифорнию, эксперты забеспокоились, насколько реальны эти угрозы.

На этой неделе ФБР предупредило правоохранительные органы Калифорнии о возможных иранских ударах беспилотников по западному побережью в ответ на военную операцию США и Израиля. В Белом доме это опровергли, но журналисты Daily Mail выяснили, насколько реальны эти угрозы, особенно после того, как 1 марта иранский беспилотник-камикадзе "Шахед" нанес удар по британской базе Королевских ВВС на Кипре.

На следующий день Иран предпринял вторую атаку на британскую базу, но два беспилотных летательных аппарата-камикадзе были сбиты в последний момент истребителями RAF Typhoon с базы RAF Akrotiri.

Иранские "Шахеды" – долетят до Румынии и Греции

Беспилотники стали одним из наиболее эффективных видов оружия, позволяющим войскам наносить удары на большие расстояния с относительно низкими затратами, одновременно подавляя противовоздушную оборону.

Иранские беспилотники-камикадзе "Шахед" имеют дальность действия 2500 км и широко использовались Россией для атак в Украине, причинив огромные разрушения и гибель мирных жителей.

Испытания "Шахеда" в Иране Фото: IRNA

Они появляются роями, содержащими боеголовку весом от 30 до 50 кг, и предназначены для преодоления противовоздушной обороны и выведения из строя энергосистем целых регионов.

Куда долетят иранские дроны и ракеты

Если запустить таки дроны из Ирана в Европу, то теоретически, они могут нанести удар по таким странам, как Молдова, Болгария и Украина. Также они могут достигнуть Афин (Греция) и Бухареста (Румыния).

А если запуск будет осуществлен из центров "Хезболлы" в Ливане, снаряды могут проникнуть на континент еще дальше.

Что из дронов и ракет есть у Ирана

Однако, по словам экспертов, опасения вызывают не массированные атаки на города, а скорее более мелкие, целенаправленные удары. И они более правдоподобны, чем ракетные удары, потому что действуют ниже порога открытой войны с НАТО.

Иран угрожает Европе и США Фото: IRNA

Иран также недавно представил более малозаметную версию своего печально известного беспилотника-камикадзе "Шахед", что потенциально может затруднить его обнаружение западными системами ПВО.

Аналитик по вопросам безопасности на Ближнем Востоке Мохаммед аль-Баша поделился рассказал о модифицированном барражирующем боеприпасе Shahed-101 с электроприводом, отметив ряд структурных изменений, которые позволяют предположить, что беспилотник может работать тише, чем его более ранние варианты.

Согласно данным, полученным из открытых источников разведывательной информации и от военных аналитиков, преимущество Ирана также заключается в масштабе.

Вместо нескольких тысяч беспилотников дальнего действия, общий парк беспилотников Shahed оценивается в 80 000–100 000 единиц всех модификаций.

В случае запуска по Европе это может значительно перегрузить системы противовоздушной обороны и посеять хаос во всем регионе.

В то же время, чтобы беспилотник или ракета достигли Европы, им пришлось бы пересечь воздушное пространство над Ираком, Сирией и Иорданией, где многие беспилотники были перехвачены на пути в Израиль.

После попадания в европейское воздушное пространство перехват этих снарядов будет зависеть от американской системы обороны, такой как комплекс Aegis Ashore в Девеселу, Румыния, оснащенный перехватчиками SM-3.

Эсминцы класса "Арли Берк", развернутые в Средиземном море, могут обеспечить более широкое покрытие, как и недавно приобретенные Германией системы Arrow-3.

Иран также может атаковать Европу ракетами

Помимо беспилотников "Шахед", Иран также обладает большим запасом ракет, самой смертоносной из которых является ракета "Хоррамшахр-4" с дальностью действия 2000-3000 км и боевой частью массой 1500 кг.

Испытания ракеты "Хоррамшахр-4"

Ракеты могут запускаться залпами, и в случае применения их можно будет поразить значительную часть Европы, включая Грецию, Италию, Германию, Польшу и Данию.

Доктор Сидхарт Каушал, старший научный сотрудник RUSI, заявил, что Khorramshahr является "производной" от северокорейской баллистической ракеты: "Всегда предполагалось, что это будет средство доставки для ядерной боеголовки, если бы иранцы когда-либо ее разработали".

Считается, что Иран обладает крупнейшим и наиболее разнообразным ракетным арсеналом на Ближнем Востоке, но точное количество определить сложно из-за отсутствия прозрачности.

В пропагандистском видеоролике, опубликованном на прошлой неделе информационным агентством Fars News Agency, Иран продемонстрировал разветвленную подземную сеть туннелей, заполненных рядами беспилотников и ракет.

Эффективней дронов и ракет Ирана могут быть их "спящие агенты"

Однако беспилотники и ракеты — не единственная угроза, встревожившая США и Европу. Также нарастают опасения, что Иран призовет на помощь своих "спящих агентов", или террористические ячейки.

"Спящая ячейка" — это тайная группа агентов, связанных с государственным или негосударственным субъектом, например, террористической группировкой, которые проникают в страну или населенный пункт, по сути, скрываясь на виду в течение длительного периода времени, прежде чем их активируют для совершения актов терроризма, шпионажа или саботажа.

Согласно перехваченному США ранее на этой неделе сообщению, Иран, возможно, уже активирует свои спящие ячейки за пределами страны. Сообщение было передано в несколько стран вскоре после убийства Хаменеи в Тегеране 28 февраля.

"Хезболла" активирует "спящих агентов" в Европе и США Фото: Al Jazeera

К тому же КСИР может действовать совместно с "Хезболлой", ливанской военизированной группировкой, которая, как полагают, имеет сеть поддержки в виде спящих агентов в Европе. К тоже растет угроза со стороны Южной Америки, так как, благодаря сотрудничеству Ирана и Венесуэлы в США и вокруг них растет число спящих ячеек.

Напомним, Иран уже начал угрожать Украине за помощь Израилю.

При этом эксперты предупреждают, что если США начнут наземную операцию в Иране, то это будет очень сложно и станет большим испытанием, чем войны в Ираке, Афганистане и Вьетнаме.