Израильские военные заявляют о начале "целенаправленной наземной операции против ключевых целей" на юге Ливана, после того, как местная группировка "Хезболла" начала обстрелы Израиля.

Армия Израиля сообщила, что в рамках операции дополнительные силы перебрасываются вглубь Ливана после того, как "Хезболла" начала нападения на Израиль в начале этого месяца на фоне войны с Ираном.

Израиль начал военную операцию против Ливана

По данным военных, 91-я региональная дивизия "Галилея" начала рейд в восточном секторе южного Ливана вечером 14 марта, в ходе которого военнослужащие столкнулись с несколькими боевиками "Хезболлы" и уничтожили их.

В Армии обороны Израиля заявляют, что операция направлена ​​на расширение "передовой зоны обороны".

"Эта операция является частью усилий по созданию передовой обороны, включая уничтожение террористической инфраструктуры и ликвидацию террористов, действующих в этом районе, с целью устранения угроз и создания дополнительного уровня безопасности для жителей севера", — говорится в заявлении военных.

Перед тем как войска вошли в этот район, Армия обороны Израиля заявила, что нанесла массированные авиаудары "для устранения угроз".

Тем временем 146-я резервная дивизия остается дислоцированной в западном секторе южного Ливана, а 36-я дивизия проводит рейд в районе Раб аль-Талатин.

Армия обороны Израиля готовится к развертыванию дополнительных сил на юге Ливана и дальнейшему расширению буферной зоны, чтобы оттеснить угрозу со стороны "Хезболлы" от границы.

Напомним, ранее "Хезболла" заявила, что начинает операцию против Израиля и нанесла ракетный удар. Мэр Кирьят-Шмоны, города на севере Израиля сообщил, что жители города более недели вынуждены прятаться в убежищах, из-за постоянных угроз.

