Обстріл без попередження: глава МЗС Бельгії заявив, що ракети Ізраїлю впали поруч із посольством

Максим Прево заявив, що масований ізраїльський удар припав усього за кілька сотень метрів від бельгійського посольства, коли він перебував на момент подій.

Глава МЗС Бельгії заявив, що прибув до Бейрута, щоб продемонструвати "повну підтримку ліванській владі", а також висловити глибоку солідарність із сім'ями, які постраждали від жорстокого конфлікту між Ізраїлем і "Хезболлою". Також у пості на Х він заявив, що ракетний удар Ізраїлю по Бейруту, столиці Лівану, припав поруч із посольством.

"Ізраїль без попереднього попередження завдав одного з наймасованіших ударів від початку бойових дій, унаслідок якого, за повідомленнями, загинули сотні мирних жителів. Моя делегація і я перебували в посольстві, лише за кілька сотень метрів від місця ракетного обстрілу", — написав Прево англійською, французькою та нідерландською.

Він також зазначив, що хотів привітати президента Мішеля Ауна за рішення почати офіційні переговори з Ізраїлем про припинення вогню. Але не встиг.

"Це має припинитися. Припинення вогню між Сполученими Штатами, Ізраїлем та Іраном має включати Ліван!" — резюмував Прево.

Прево також привітав пропозицію президента Лівану Мішеля Ауна почати офіційні переговори з Ізраїлем про припинення вогню, заявивши, що відсутність попередження перед ударами підкреслює гостру необхідність розширення перемир'я.

Після посередництва Пакистану президент США Дональд Трамп у вівторок оголосив про двотижневе припинення вогню з Іраном, заявивши, що Тегеран представив "працездатну" пропозицію з 10 пунктів для переговорів.

Ця заява пролунала менш ніж за дві години до закінчення крайнього терміну, який Трамп неодноразово подовжував для Ірану, щоб той знову відкрив Ормузьку протоку й ухвалив угоду, інакше йому загрожують масштабні руйнування мостів і електростанцій.

Ракетний удар по Бейруту

Але Ізраїль завдав удару по Лівану. В офіційному повідомленні заявляється, що це частина операції "Вічна темрява" і вона спрямована проти терористичної організації "Хезболла". "Вічна темрява" була запланована до операції "Епічна лють" в Ірані.

Під час першого удару постраждали майже всі підпільні штаб-квартири "Хезболли", що, за словами офіційних осіб, стало одним із найсерйозніших ударів, завданих угрупованню, яке підтримується Іраном, за всю війну. Згідно з повідомленнями, за 10 хвилин було вражено 100 штаб-квартир, і було вбито від 300 до 350 бойовиків "Хезболли", включно з високопоставленими командирами, зазначили ізраїльські ЗМІ, повідомивши, що ця операція була навіть успішнішою за гучну операцію з пейджерами у 2024 році.

В Ірані вже назвали удар по Лівану порушенням перемир'я Трампа і пообіцяли помститися. Ормузьку протоку було знову перекрито.

Також Фокус докладно писав про те, як Ізраїль атакував південний Ліван.