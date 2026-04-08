"США не здатні контролювати Ізраїль": в Ірані заявили про порушення перемир'я і помсту

У Тегерані заявили, що двотижневе перемир'я, про яке заявив президент США Дональд Трамп, порушив Ізраїль, коли завдав удару по Лівану.

"Незважаючи на оголошення про припинення вогню в регіоні, до якого також входить Ліван, ізраїльський режим продовжує свої напади на країну", — заявили в Ірані. Стверджується, що Ізраїль атакував низку цілей у Лівані, іранські ЗМІ називають це "звірячою агресією" та "військовим злочином", а відтак "порушенням режиму припинення вогню". І зазначається, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі вже обговорює це з Пакистаном, який виступав за перемир'я. Фокус зібрав усе, що відомо.

Іран стверджує, Ізраїль порушив перемир'я Трампа, атакувавши Ліван

На тлі цього іранське інформаційне агентство Fars заявило, що нафтові танкери перестали проходити через Ормузьку протоку після нападу Ізраїлю на Ліван.

"Сьогодні вранці, після того як Трамп прийняв умови Ірану і було досягнуто згоди про припинення вогню, два нафтові танкери змогли безпечно пройти через Ормузьку протоку з дозволу Ірану", — сказано в повідомленні.

Поінформоване джерело в силових структурах і військових заявило: У зв'язку з триваючим порушенням армією Ізраїлю тимчасового припинення вогню проти Лівану та "ісламського опору" в країні, Іран готується до проведення "стримувальних операцій проти ізраїльських військових позицій на окупованих територіях".

У Тегерані окремо наголосили, що під час атаки на Ліван у Сідоні було вбито духовного лідера шиїтів і "Хезболли" шейха Садіка Аль-Набулсі, якого вже назвали "мучеником" і пообіцяли помститися за його смерть.

Джерело підкреслило: "У Тегерані набирає чинності твердження, що триваючі атаки режиму, незважаючи на угоду в усіх напрямках, є ознакою того, що або Сполучені Штати не в змозі контролювати Нетаньяху, або Ізраїлю надано свободу дій Центральним командуванням".

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що двотижневе припинення вогню не поширюється на Ліван.

Однак прем'єр-міністр Пакистану після того, як Іран і Сполучені Штати домовилися про двотижневе припинення вогню, заявляв: "Я радий повідомити, що Ісламська Республіка Іран і Сполучені Штати Америки разом зі своїми союзниками домовилися про негайне припинення вогню всюди, включно з Ліваном та іншими місцями, що набуває чинності негайно".

Також пресслужба КВІР уже заявила, що над іранською провінцією Фарс був збитий ізраїльський безпілотник Hermes 900.

Підкреслюється, що "поява в небі будь-якої американської або ізраїльської ворожої авіації, навіть без проведення військових дій, вважається порушенням режиму припинення вогню, і буде дано рішучу відповідь".

Реакція Ірану на перемир'я і заяви Дональда Трампа

Крім цього, раніше в Тегерані заявили, що в США намагаються невірно представити причини перемир'я з Іраном. Зокрема, стверджується, що Сполученим Штатам не вдалося досягти своєї найважливішої стратегічної мети — повалення Ісламської Республіки: "У цьому відношенні противники Ірану фактично зазнали великої поразки". Також є ще кілька пунктів:

Дональд Трамп і його союзники заявляли, що знищать військовий потенціал Ірану силою; тепер вони визнають, що ця мета видається нереалістичною.

Вашингтон вимагав обмеження ракетних можливостей Ірану, погрожуючи в іншому разі військовими діями. Однак у запропонованому Іраном пакеті з 10 пунктів, який, як повідомляється, ухвалив Трамп, немає жодних вказівок на такі обмеження.

Заявленої мети щодо відновлення роботи Ормузької протоки військовим шляхом не було досягнуто. Замість цього, як повідомляється, як основу для переговорів було прийнято попередні умови Ірану щодо нової правової бази для протоки.

У той час як США та їхні союзники закликали до зміни режиму, Ісламська Республіка не тільки залишилася при владі, а й зміцнила свої позиції, відхиливши пропозицію з 15 пунктів і висунувши власний план з 10 пунктів.

Нагадаємо, Іран та Ізраїль зі США після короткочасного припинення вогню завдали взаємних ударів. Водночас жодна зі сторін поки що не підтвердила, що перемир'я скасовано.

Водночас міністр війни США Піт Гегсет заявив, що Іран "принижений і деморалізований" і "благав про перемир'я".