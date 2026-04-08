"Іран був принижений і деморалізований": Піт Гегсет оголосив перемогу США у війні (відео)

Міністр війни США Піт Гегсет запевнив, що Іран більше не становить загрози у сфері ракетних і ядерних технологій.

Це стало можливим завдяки успішній реалізації військової операції "Епічна лють", заявив він на брифінгу в середу, 8 квітня.

За словами чиновника, іранці більше не можуть будувати ракети, пускові установки або безпілотники. Угода зі США також забороняє їм мати ядерну зброю.

"Вони знають, що ця угода означає, що вони ніколи, ніколи не володітимуть ядерною зброєю. Згідно з умовами, будь-який ядерний матеріал, який їм не належить мати, буде видалено — будь-який матеріал. Їхні об'єкти глибоко закопані і цілодобово перебувають під наглядом зверху. Трамп із самого початку ясно заявив: ядерної зброї в Ірану не буде. Крапка", — підкреслив він.

Відео дня

Гегсет також зазначив, що президент США Дональд Трамп нібито мав змогу паралізувати економіку Ірану "за лічені хвилини", але обрав шлях милосердя і вирішив усе ж піти дипломатичним шляхом.

"Іран був принижений і деморалізований. Ми контролюємо їхню долю, а не вони нашу. Ось чому вони сіли за стіл переговорів… Іран благав про перемир'я — і всім це відомо", — додав міністр.

За його словами, США продовжать контролювати дотримання умов угоди і підтримувати військову готовність. Він висловив упевненість, що "ніхто не укладає угоду краще, ніж Трамп".

"Президент Трамп увійшов в історію: від удару, що знищив Касема Сулеймані, до розриву катастрофічної угоди Обами з Іраном, до точкового удару, що знищив іранські ядерні об'єкти в межах операції "Опівнічний молот", і до вирішальної військової перемоги, яку ми щойно здобули в межах операції "Епічна лють", — сказав глава Пентагону.

Зі свого боку оглядачі The Washington Post не поділяють браваду міністра війни і вказують на той факт, що його заяви про війну є надмірно оптимістичними і ризикують дезінформувати як громадськість, так і президента.

Як приклад наводиться історія зі збиттям іранськими силами американського винищувача F-15.

"Хоча Гегсет протягом кількох тижнів стверджував, що в Ірану "немає протиповітряної оборони" і він "нічого не може зробити" щодо повітряних вторгнень США, Трамп на своїй пресконференції в Білому домі визнав, що переносна "ракета з тепловим наведенням" збила F-15, унаслідок чого двоє американських льотчиків тимчасово опинилися заблокованими глибоко на іранській території", — пише видання.

Опитування Двотижневе перемир’я в Ірані — це кінець війни? Опитування відкрите до Так Ні Тимчасово Побачимо Голосувати

Ризикована рятувальна операція, що відбулася після цього, засвідчила, що Тегеран зберігає здатність погрожувати військовослужбовцям США, і поставила під сумнів статистику, яку Хегсет просував останніми тижнями, вихваляючись "повним контролем над іранським небом" і "безперечним повітряним простором".

Минулого місяця Гегсет заявив на пресконференції в Пентагоні, що іранські ракетні та безпілотні програми "в переважній більшості випадків знищуються"

Однак більше половини ракетних установок країни все ще цілі, і тисячі односторонніх ударних безпілотників залишаються в арсеналі Ірану, згідно з нещодавньою оцінкою американської розвідки, зміст якої передали троє людей, обізнаних із цим документом, повідомив телеканал CNN.

