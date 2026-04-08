"Иран был унижен и деморализован": Хегсет объявил победу США в войне (видео)

Министр войны США Пит Хегсет заверил, что Иран более не представляет угрозы в сфере ракетных и ядерных технологий.

Это стало возможным благодаря успешной реализации военной операции "Эпическая ярость", заявил он на брифинге в среду, 8 апреля.

По словам чиновника, иранцы больше не могут строить ракеты, пусковые установки или беспилотники. Соглашение с США также запрещает им иметь ядерное оружие.

"Они знают, что это соглашение означает, что они никогда, никогда не будут обладать ядерным оружием. Согласно условиям, любой ядерный материал, который им не положено иметь, будет удален — любой материал. Их объекты глубоко зарыты и круглосуточно находятся под наблюдением сверху. Трамп с самого начала ясно заявил: ядерного оружия у Ирана не будет. Точка", — подчеркнул он.

Хегсет также отметил, что президент США Дональд Трамп якобы имел возможность парализовать экономику Ирана "за считанные минуты", но выбрал путь милосердия и решил все же пойти дипломатическим путем.

"Иран был унижен и деморализован. Мы контролируем их судьбу, а не они нашу. Вот почему они сели за стол переговоров… Иран умолял о перемирии — и всем это известно", — добавил министр.

По его словам, США продолжат контролировать соблюдение условий соглашения и поддерживать военную готовность. Он выразил уверенность, что "никто не заключает сделку лучше, чем Трамп".

"Президент Трамп вошел в историю: от удара, уничтожившего Касема Сулеймани, до разрыва катастрофической сделки Обамы с Ираном, до точечного удара, уничтожившего иранские ядерные объекты в рамках операции "Полуночный молот", и до решающей военной победы, которую мы только что одержали в рамках операции "Эпическая ярость", — сказал глава Пентагона.

В свою очередь обозреватели The Washington Post не разделяют браваду министра войны и указывают на тот факт, что его заявления о войне чрезмерно оптимистичны и рискуют дезинформировать как общественность, так и президента.

В качестве примера приводится история со сбитием иранскими силами американского истребителя F-15.

"Хотя Хегсет на протяжении нескольких недель утверждал, что у Ирана "нет противовоздушной обороны" и он "ничего не может сделать" в отношении воздушных вторжений США, Трамп на своей пресс-конференции в Белом доме признал, что переносная "ракета с тепловым наведением" сбила F-15, в результате чего двое американских летчиков временно оказались заблокированы глубоко на иранской территории", — пишет издание.

Последовавшая за этим рискованная спасательная операция показали, что Тегеран сохраняет способность угрожать военнослужащим США и поставили под сомнение статистику, которую Хегсет продвигал в последние недели, хвастаясь "полным контролем над иранским небом" и "бесспорным воздушным пространством.

В прошлом месяце Хегсет заявил на пресс-конференции в Пентагоне, что иранские ракетные и беспилотные программы "в подавляющем большинстве случаев уничтожаются"

Однако более половины ракетных установок страны все еще целы, и тысячи односторонних ударных беспилотников остаются в арсенале Ирана, согласно недавней оценке американской разведки, содержание которой было передано тремя людьми, знакомыми с этим документом, сообщил телеканал CNN.

Напомним, несмотря на перемирие, США и Израиль ударили по НПЗ Ирана. Те в свою очередь атаковали страны Персидского залива.

Также сообщалось, что над военной базой в штате США, где живут Рубио и Хегсет, зафиксировали неизвестные дроны.