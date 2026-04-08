Несмотря на перемирие: США и Израиль ударили по НПЗ Ирана, те атаковали страны Персидского залива, — СМИ
Иран и Израиль с США после кратковременного прекращения огня нанесли взаимные удары. В то же время ни одна из сторон пока не подтвердила, что перемирие отменено.
Иранские СМИ Press TV сообщило о том, что американо-израильские силы атаковали Лаванский нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван. Там вспыхнул пожар. По их данным, удары Ирана были нанесены в ответ.
В то же время Al Jazeera сообщает, что с самого утра страны Персидского залива находились под атакой БПЛА и ракет.
В частности, в минобороны ОАЭ сообщили, что системы ПВО отражали беспилотники и ракеты, которые летели из Ирана. В разных районах страны работают системы ПВО, которые перехватывают баллистические ракеты, крылатые ракеты и дроны.
В армии Кувейта также заявили, что средства ПВО страны перехватывают иранские беспилотники, запущенные с 8:00 утра по местному времени (07:00 по Киеву).
При этом часть дронов были направлены на нефтяные объекты, электростанции и опреснительные установки, нанеся серьезный ущерб инфраструктуре.
Всего, по данным Минобороны Кувейта, было сбито 28 беспилотников.
Министерство внутренних дел Бахрейна также сообщило о вероятных иранских атаках, в результате которых два человека получили ранения. Сообщается также о столбе дыма, поднимавшемся из того района на острове Ситра, где расположены основные энергетические объекты Бахрейна.
Иран пока не ответил на заявления стран Персидского залива. В США и Израиле также не комментировали заявлений об атаках на Иранский нефтеперерабатывающий завод.
В то же время атаки прокомментировал глава ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, нет ничего удивительного в том, что Иран атакует несмотря на достижение перемирия, ведь в стране не существует четкой вертикали власти.
"На самом деле — это также угрожающая история для любого завершения войны в современном мире. Всегда могут быть как прокси, так и часть силового аппарата, которые решат войну продолжать. И этим можно манипулировать всегда. На Ближнем Востоке такая практика работает уже давно", — отметил он.
Фокус ранее сообщил, что Трамп согласился приостановить бомбардировки Ирана на две недели. В то же время атаки прекратятся при условии, что Тегеран согласится на "полное, немедленное и безопасное" открытие Ормузского пролива.
Зато в Иране заявили, что США проиграли войну и согласились с 10 требованиями Тегерана.
