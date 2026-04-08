Первые прямые переговоры Ирана и США могут состояться уже на этой неделе: в какой стране, — СМИ

Американские и иранские чиновники могут встретиться уже на этой неделе для проведения переговоров по завершению войны. Делегацию США может возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс.

В то же время это будут первые переговоры не через посредников с начала войны в Иране. Об этом сообщают Axios и CNN.

В Белом доме отметили, что варианты переговоров пока обсуждаются, однако решение будет принимать лично президент Дональд Трамп и его администрация.

В то же время источники СМИ сообщают, что первый раунд прямых переговоров может состояться уже 10 апреля.

Кроме Джей Ди Венса на переговорах от США могут быть спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер.

Сами переговоры могут состояться в Исламбаде, столице Пакистана. После сообщения о перемирии премьер страны Шехаб Шариф пригласил представителей Ирана и США к проведению переговоров 10 апреля.

Фокус ранее сообщил, что Трамп согласился приостановить бомбардировки Ирана на две недели. В то же время атаки прекратятся при условии, что Тегеран согласится на "полное, немедленное и безопасное" открытие Ормузского пролива.

Зато в Иране заявили, что США проиграли войну и согласились с 10 требованиями Тегерана.

Перед этим Дональд Трамп пообещал, что в ночь на 8 апреля исчезнет целая цивилизация, которая впоследствии и не вернется.

5 апреля Дональд Трамп агрессивно обратился к Ирану, пообещав, что во вторник разрушит все мосты и электростанции, если Тегеран не согласится на сделку.

Во время пресс-конференции 6 апреля президент США заявил, что его не беспокоит тот факт, что атака на гражданскую инфраструктуру Ирана нарушит Женевскую конвенцию.

Ранее Фокус рассказывал, что Иран готовится к возможному наземному вторжению со стороны США. В частности, они усиливают оборону своего крупнейшего нефтяного порта, параллельно угрожая наносить удары по большему количеству целей вокруг Персидского залива.

7 апреля США и Израиль нанесли несколько ударов по иранскому острову Харк, где расположена инфраструктура для экспорта нефти.