"Поздравляем с победой": в Иране заявили, что США проиграли и согласились с 10 требованиями Тегерана
США, Израиль и Иран достигли соглашения о двухнедельном перемирии, однако в Тегеране заявили, что Вашингтон проиграл и согласился на 10 пунктов мирного плана, которые выдвинул Иран.
Тегеран якобы одержал победу, а США еще на 10 день войны поняли, что не смогут одержать победу, говорится в сообщении Совета нацбезопасности Ирана, пишет The New York Times.
"Мы поздравляем народ Ирана с этой победой и вновь подчеркиваем, что до окончательного согласования деталей победы официальные лица и народ должны оставаться едиными и непоколебимыми", — говорится в заявлении.
Также Совет нацбезопасности утверждает, что США якобы согласились на все 10 пунктов мирного плана Ирана, а именно на такое:
- обязательства о ненападении;
- сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом;
- согласие на обогащение урана;
- отмена всех первичных санкций;
- отмена всех вторичных санкций;
- прекращение действия всех резолюций Совета безопасности ООН;
- прекращение действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ;
- выплата компенсации Ирану;
- вывод американских боевых сил из региона;
- прекращение войны на всех фронтах, включая войну против "Хезболлы" в Ливане.
Журналисты также отметить, что сам Трамп у себя в соцсетях писал лишь о готовности обсудить предложение из этих 10 пунктов.
Напомним, 8 апреля Трамп приостановил бомбардировку Ирана на две недели.
