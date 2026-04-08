"Поздравляем с победой": в Иране заявили, что США проиграли и согласились с 10 требованиями Тегерана

США, Израиль и Иран достигли соглашения о двухнедельном перемирии, однако в Тегеране заявили, что Вашингтон проиграл и согласился на 10 пунктов мирного плана, которые выдвинул Иран.

Тегеран якобы одержал победу, а США еще на 10 день войны поняли, что не смогут одержать победу, говорится в сообщении Совета нацбезопасности Ирана, пишет The New York Times.

"Мы поздравляем народ Ирана с этой победой и вновь подчеркиваем, что до окончательного согласования деталей победы официальные лица и народ должны оставаться едиными и непоколебимыми", — говорится в заявлении.

Также Совет нацбезопасности утверждает, что США якобы согласились на все 10 пунктов мирного плана Ирана, а именно на такое:

обязательства о ненападении;

сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом;

согласие на обогащение урана;

отмена всех первичных санкций;

отмена всех вторичных санкций;

прекращение действия всех резолюций Совета безопасности ООН;

прекращение действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ;

выплата компенсации Ирану;

вывод американских боевых сил из региона;

прекращение войны на всех фронтах, включая войну против "Хезболлы" в Ливане.

Відео дня

Журналисты также отметить, что сам Трамп у себя в соцсетях писал лишь о готовности обсудить предложение из этих 10 пунктов.

Напомним, 8 апреля Трамп приостановил бомбардировку Ирана на две недели.

