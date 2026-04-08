Воєнний фокус Війна США та Ізраїлю проти Ірану

"Вітаємо з перемогою": в Ірані заявили, що США програли та погодились з 10 вимогами Тегерана

Іран (ілюстративне фото) | Фото: Asharq Al-Awsat

США, Ізраїль та Іран досягли угоди про двотижневе перемир'я, проте у Тегерані заявили, що Вашингтон програв і погодився на 10 пунктів мирного плану, які висунув Іран.

Тегеран нібито здобув перемогу, а США ще на 10 день війни зрозуміли, що не зможуть здобути перемогу, йдеться у повідомленні Ради нацбезпеки Ірану, пише The New York Times.

"Ми вітаємо народ Ірану з цією перемогою і знову наголошуємо, що до остаточного узгодження деталей перемоги офіційні особи і народ повинні залишатися єдиними і непохитними", — йдеться в заяві.

Також Рада нацбезпеки стверджує, що США нібито погодилися на всі 10 пунктів мирного плану Ірану, а саме на таке:

  • зобов'язання про ненапад;
  • збереження контролю Ірану над Ормузькою протокою;
  • згоду на збагачення урану;
  • скасування всіх первинних санкцій;
  • скасування всіх вторинних санкцій;
  • припинення дії всіх резолюцій Ради безпеки ООН;
  • припинення дії всіх резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ;
  • виплата компенсації Ірану;
  • виведення американських бойових сил із регіону;
  • припинення війни на всіх фронтах, включно з війною проти "Хезболли" в Лівані.
Журналісти також зазначити, що сам Трамп у себе в соцмережах писав лише про готовність обговорити пропозицію з цих 10 пунктів.

Нагадаємо, 8 квітня Трамп призупинив бомбардування Ірану на два тижні.

Фокус також писав про те, як реагують держави світу на погрози Трампа знищити Іран.