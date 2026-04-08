Перші прямі перемовини Ірану та США можуть відбутися вже цього тижня: в якій країні, — ЗМІ

Американські та іранські чиновники можуть зустрітися вже цього тижня для проведення перемовин щодо завершення війни. Делегацію США може очолити віцепрезидент Джей Ді Венс.

Водночас це будуть перші перемовини не через посередників від початку війни в Ірані. Про це повідомляють Axios та CNN.

У Білому домі наголосили, що варіанти перемовин наразі обговорюються, однак рішення ухвалюватиме особисто президент Дональд Трамп та його адміністрація.

Водночас джерела ЗМІ повідомляють, що перший раунд прямих перемовин може відбутися вже 10 квітня.

Крім Джей Ді Венса на перемовинах від США можуть бути спецпредставник Трампа Стів Віткофф, зять президента Джаред Кушнер.

Самі перемовини можуть відбутися в Ісламбаді, столиці Пакістану. Після повідомлення про перемир'я прем'єр країни Шехаб Шаріф запросив представників Ірану та США до проведення перемовин 10 квітня.

Фокус раніше повідомив, що Трамп погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні. Водночас атаки припиняться за умови, що Тегеран погодиться на "повне, негайне та безпечне" відкриття Ормузької протоки.

Натомість, в Ірані заявили, що США програли війну та погодились з 10 вимогами Тегерана.

Перед цим Дональд Трамп пообіцяв, що в ніч на 8 квітня зникне ціла цивілізація, яка згодом і не повернеться.

5 квітня Дональд Трамп агресивно звернувся до Ірану, пообіцявши, що у вівторок зруйнує всі мости та електростанції, якщо Тегеран не погодиться на угоду.

Під час прес-конференції 6 квітня президент США заявив, що його не турбує той факт, що атака на цивільну інфраструктуру Ірану порушить Женевську конвенцію.

Раніше Фокус розповідав, що Іран готується до можливого наземного вторгнення з боку США. Зокрема, вони посилюють оборону свого найбільшого нафтового порту, паралельно погрожуючи завдавати ударів по більшій кількості цілей довкола Перської затоки.

7 квітня США та Ізраїль завдали кількох ударів по іранському острову Харк, де розташована інфраструктура для експорту нафти.