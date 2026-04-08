Попри перемир'я: США та Ізраїль вдарили по НПЗ Ірану, ті атакували країни Перської затоки, — ЗМІ

Іран та Ізраїль зі США після короткотривалого припинення вогню завдали взаємних ударів. Водночас жодні сторони наразі не підтвердили, що перемир'я скасоване.

Іранські ЗМІ Press TV повідомило про те, що американо-ізраїльські сили атакували Лаванський нафтопереробний завод на острові Лаван. Там спалахнула пожежа. За їхніми даними, удари Ірану були завдані у відповідь.

Водночас Al Jazeera повідомляє, що з самого ранку країни Перської затоки перебували під атакою БПЛА та ракет.

Опитування Двотижневе перемир’я в Ірані — це кінець війни? Опитування відкрите до Так Ні Тимчасово Побачимо Голосувати

Зокрема, в міноборони ОАЕ повідомили, що системи ППО відбивали безпілотники та ракети, які летіли з Ірану. У різних районах країни працюють системи ППО, які перехоплюють балістичні ракети, крилаті ракети та дрони.

У армії Кувейту також заявили, що засоби ППО країни перехоплюють іранські безпілотники, запущені з 8:00 ранку за місцевим часом (07:00 за Києвом).

Відео дня

При цьому частина дронів були спрямовані на нафтові об'єкти, електростанції та опріснювальні установки, завдавши серйозної шкоди інфраструктурі.

Загалом, за даними Міноборони Кувейту, було збито 28 безпілотників.

Міністерство внутрішніх справ Бахрейну також повідомило про ймовірні іранські атаки, в результаті яких двоє людей отримали поранення. Повідомляється також про стовп диму, що піднімався з того району на острові Сітра, де розташовані основні енергетичні об'єкти Бахрейну.

Іран поки що не відповів на заяви країн Перської затоки. У США та Ізраїлі також не коментували заяв про атаки на Іранський нафтопереробний завод.

Водночас атаки прокоментував голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, немає нічого дивного в тому, що Іран атакує попри досягнення перемир'я, адже в країні не існує чіткої вертикалі влади.

"Насправді — це також загрозлива історія для будь-якого завершення війни в сучасному світі. Завжди можуть бути як проксі, так і частина силового апарату, які вирішать війну продовжувати. І цим можна маніпулювати завжди. На Близькому Сході така практика працює вже давно", — зазначив він.

Фокус раніше повідомив, що Трамп погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні. Водночас атаки припиняться за умови, що Тегеран погодиться на "повне, негайне та безпечне" відкриття Ормузької протоки.

Натомість, в Ірані заявили, що США програли війну та погодились з 10 вимогами Тегерана.

Перед цим Дональд Трамп пообіцяв, що в ніч на 8 квітня зникне ціла цивілізація, яка згодом і не повернеться.

Пізніше стало відомо, що 10 квітня можуть пройти перемовини між Іраном та США.