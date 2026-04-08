"США не способны контролировать Израиль": в Иране заявили о нарушении перемирия и мести

В Тегеране заявили, что двухнедельное перемирие о котором заявил президент США Дональд Трамп, нарушил Израиль, когда нанес удар по Ливану.

"Несмотря на объявление о прекращении огня в регионе, в который также входит Ливан, израильский режим продолжает свои нападения на страну", - заявили в Иране. Утверждается, что Израиль атаковал ряд целей в Ливане, иранские СМИ называют это "зверской агрессией" и "военным преступлением" и, следовательно "нарушением режима прекращения огня". И отмечается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи уже обсуждает это с Пакистаном, который выступал за перемирие. Фокус собрал все, что известно.

Иран утверждает, Израиль нарушил перемирие Трампа, атаковав Ливан

На фоне этого иранское информационное агентство Fars заявило, что нефтяные танкеры перестали проходить через Ормузский пролив после нападения Израиля на Ливан.

"Сегодня утром, после того как Трамп принял условия Ирана и было достигнуто соглашение о прекращении огня, два нефтяных танкера смогли безопасно пройти через Ормузский пролив с разрешения Ирана", — сказано в сообщении.

Информированный источник в силовых структурах и военных заявил: В связи с продолжающимся нарушением армии Израиля временного прекращения огня против Ливана и "исламского сопротивления" в стране, Иран готовится к проведению "сдерживающих операций против израильских военных позиций на оккупированных территориях".

В Тегеране отдельно подчеркнули, что при атаке на Ливан в Сидоне был убит духовный лидер шиитов и "Хезболлы" шейх Садик Аль-Набулси, которого уже назвали "мучеником" и пообещали отомстить за его смерть.

Источник подчеркнул: "В Тегеране набирает силу утверждение, что продолжающиеся атаки режима, несмотря на соглашение по всем направлениям, являются признаком того, что либо Соединенные Штаты не в состоянии контролировать Нетаньяху, либо Израилю предоставлена ​​свобода действий Центральным командованием".

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что двухнедельное прекращение огня не распространяется на Ливан.

Однако премьер-министр Пакистана после того, как Иран и Соединенные Штаты договорились о двухнедельном прекращении огня заявлял: "Я рад сообщить, что Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки, вместе со своими союзниками, договорились о немедленном прекращении огня повсюду, включая Ливан и другие места, вступающем в силу немедленно".

Также пресс-служба КСИР уже заявила, что над иранской провинцией Фарс был сбит израильский беспилотник Hermes 900.

Подчеркивается, что "появление в небе любой американской или израильской вражеской авиации, даже без проведения военных действий, считается нарушением режима прекращения огня, и будет дан решительный ответ".

Реакция Ирана на перемирие и заявления Дональда Трампа

Кроме этого, ранее в Тегеране заявили, что в США пытаются неверно представить причины перемирия с Ираном. В частности, утверждается, что Соединенным Штатам не удалось достичь своей важнейшей стратегической цели — свержения Исламской Республики: "В этом отношении противники Ирана фактически потерпели крупное поражение". Также есть еще несколько пунктов:

Дональд Трамп и его союзники заявляли, что уничтожат военный потенциал Ирана силой; теперь они признают, что эта цель представляется нереалистичной.

Вашингтон требовал ограничения ракетных возможностей Ирана, угрожая в противном случае военными действиями. Однако в предложенном Ираном пакете из 10 пунктов, который, как сообщается, был принят Трампом, нет никаких указаний на подобные ограничения.

Заявленная цель по возобновлению работы Ормузского пролива военным путем не была достигнута. Вместо этого, как сообщается, в качестве основы для переговоров были приняты предварительные условия Ирана относительно новой правовой базы для пролива.

В то время как США и их союзники призывали к смене режима, Исламская Республика не только осталась у власти, но и укрепила свои позиции, отклонив предложение из 15 пунктов и выдвинув собственный план из 10 пунктов.

Напомним, Иран и Израиль с США после кратковременного прекращения огня нанесли взаимные удары. В то же время ни одна из сторон пока не подтвердила, что перемирие отменено.

При этом министр войны США Пит Хегсет заявил, что Иран "унижен и деморализован" и "умолял о перемирии".