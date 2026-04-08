Переговори США та Ірану відбудуться 11 квітня в Пакистані, — Білий дім

Очолить переговорну групу віцепрезидент Джей Ді Венс. Також до Ісламабаду поїдуть спецпосланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф. Хто буде з боку Ірану — поки невідомо.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт у залі для брифінгів Білого дому.

У Білому домі заявили про переговори США та Ірану

"Можу оголосити, що президент скеровує свою переговорну команду на чолі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, спеціальним посланцем Віткоффом і паном Кушнером до Ісламабаду для переговорів цими вихідними", — заявила прессекретарка.

Лівітт повідомила, що перший раунд переговорів відбудеться 11 квітня вранці за місцевим часом.

"Венс із самого початку відігравав у цьому дуже значну і ключову роль. Звичайно, він права рука президента. Він віцепрезидент Сполучених Штатів. Він брав участь у всіх цих обговореннях", — додала Лівітт.

Лівіт також згадала роль Китаю в досягненні угоди про припинення вогню: "Щодо Китаю, то між вищим керівництвом нашого уряду та урядом Китаю відбулися переговори".

Відповідаючи на запитання про ризики для безпеки, пов'язані з поїздкою віцепрезидента до Пакистану, Лівітт заявив, що Білий дім повністю довіряє Секретній службі США "в тому, що вона виконає свою роботу із забезпечення безпеки віцепрезидента і переговорної групи президента".

Долю Ормузької протоки також обговорюватимуть протягом наступних двох тижнів, заявила прес-секретар Білого дому.

Президент США Дональд Трамп раніше висунув ідею про те, що США повинні отримувати дохід від Ормузької протоки.

"Це питання буде обговорюватися протягом наступних двох тижнів. Але першочерговим завданням президента є відновлення роботи протоки без будь-яких обмежень, чи то у вигляді плати за проїзд, чи то будь-чого ще", — заявила вона журналістам.

Білий дім спробував внести ясність у те, про що США та Іран уже домовилися, припустивши, що після того, як перший план визнали "несерйозним", другу пропозицію розглядають як "працездатну" відправну точку для інтенсивних перемовин, які мають розпочатися цими вихідними.

Спочатку запропонований іранцями план із 10 пунктів був "докорінно несерйозним, неприйнятним і повністю відкинутим", — заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт. Потім, за кілька годин до встановленого президентом Дональдом Трампом крайнього терміну перед масштабним ударом по мостах і електростанціях, Іран "запропонував більш розумний, зовсім інший і скорочений план", — додала вона.

За її словами, Трамп і його команда розглядали альтернативний план як "працездатну основу для переговорів", і що його можна узгодити з пропозицією адміністрації з 15 пунктів, що вказує на невідповідність між публічними заявами Ірану і тим, що він говорить команді Трампа в приватному порядку.

Під час закритих переговорів, які розпочнуться в Ісламабаді в суботу, учасники переговорів працюватимуть над об'єднанням цих рамок в угоду.

"Червоні лінії президента, а саме припинення збагачення урану в Ірані, не змінилися", — сказала Лівітт.

Іран про мирні переговори в Пакистані поки нічого не повідомляв.

Раніше в Ірані заявили, що Ізраїль порушив перемир'я, коли завдав ракетного удару по Лівану.

Глава МЗС Бельгії Максим Прево заявив, що попередження про удар не було і ракети впали поруч із посольством у Бейруті, коли він був там з іншими дипломатами.