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Мнения Российско-украинская война Массированный обстрел Украины 14 января

Арестович головного мозга. Почему люди ему верят

"Это сказочка о том, как долго и успешно на*бывать всех, а когда все закончились — на*бать самого себя". Мнение.

Светлана Чунихина
Светлана Чунихина
Политический психолог
eye 332
Арестович
Фото: Украинская правда | Советник Офиса президента Арестович заявил, будто бы это не российская ракета попала в многоэтажку в Днепре 14 января 2023 г.
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Кейс Арестовича показателен в том смысле, что природа лидерства в современном мире стремительно меняется. Социальные ожидания, питавшие его популярность, исчерпали срок годности примерно в прошлом веке.

От человека, претендующего на власть (символическую или реальную — не суть), привычно требовать бесстрашия, всезнания, всесилия и непогрешимости. Чтоб не знал/а ни страха, ни упрека, но зато знал/а все ответы и рецепты спасения. Проблема в том, что этим четырем требованиям лучше всего соответствует "темная" тетрада Кернберга — нарциссизм, психопатия, маккиавелизм и садизм. Именно такие люди не знают ни страха, ни сомнений, и одержимы чувством собственного превосходства. На практике из этого запроса получается то Трамп, то Путин, то Арестован. Со всеми вытекающими последствиями.

Гораздо более ценны сегодня прямо противоположные лидерские качества. Вместо отсутствия страха — умение действовать вопреки ему. Вместо мегаломанской веры "я все смогу" — знание своих ограничений и готовность их преодолевать. Вместо всезнайства — сомнения и способность прокладывать траектории по неизвестным ландшафтам. Вместо непогрешимости — готовность признавать неизбежные ошибки и исправлять их последствия. В этом — подлинная сила личности. А не в том, чтобы одних запугать, вторых соблазнить, третьих обмануть.

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