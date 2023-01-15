Арестович головного мозку. Чому люди йому вірять

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Від людини, яка претендує на владу (символічну чи реальну — не важливо), звично вимагати безстрашності, всезнання, всесильства та непогрішності. Щоб не знав/ла ні страху, ні докору, натомість знав/ла всі відповіді та рецепти порятунку. Проблема в тому, що цим чотирьом вимогам найкраще відповідає "темна" тетрада Кернберга — нарцисизм, психопатія, маккіавелізм і садизм. Саме такі люди не знають ані страху, ані сумнівів і одержимі почуттям власної переваги. На практиці з цього запиту виходить то Трамп, то Путін, то Арестович. З усіма наслідками.

Набагато цінніші сьогодні прямо протилежні лідерські якості. Замість відсутності страху — вміння діяти всупереч йому. Замість мегаломанської віри "я все зможу" — знання своїх обмежень та готовність їх долати. Замість всезнайства — сумніви та здатність прокладати траєкторії невідомими ландшафтами. Замість непогрішності — готовність визнавати неминучі помилки та виправляти їхні наслідки. У цьому справжня сила особистості. А не в тому, щоб одних залякати, других спокусити, третіх обдурити.

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