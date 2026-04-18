Бывший военный ВСУ, публиковавший антиукраинские посты: что известно о киевском террористе

Мужчина, который устроил теракт в Киеве и убил шесть человек, был военным пенсионером, который до этого проходил службу в ВСУ, сообщил журналист Виталий Глагола. По его словам, убийца — Дмитрий Васильченков 1968 года рождения.

Виталий Глагола в своем Telegram сообщил, что ему удалось установить достоверную информацию о террористе из базы данных государственных органов.

По данным журналиста, до 2004 года он убийца проходил службу в Донецкой области в рядах ВСУ в 254 мотострелковой дивизии, батальоне материально-технического обеспечения. После этого он ушел в запас, но с началом полномасштабного вторжения продолжил службу в рядах украинской армии. Когда он покинул ряды ВСУ — неизвестно.

Также известно, что он проживал в Рязани, а также использовал российские электронные адреса — vdv68@yandex.ua, vdv_art@mail.ru. Глагола предполагал, что VDV может означать принадлежность к воздушно-десантным войскам ВС РФ, однако эти буквы совпадают с инициалами убийцы, а в первой почте также указаны цифры, которые являются годом его рождения.

Відео дня

Также Глагола собрал данные о возможных связях с российскими банками. В частности, он имел депозит более 166 тысяч рублей в "Сбербанке" и имел три банковские карты в "Альфа-Банке", срок действия которых истекал в 2019 году.

В то же время президент Владимир Зеленский подтвердил, что злоумышленник родился и долго проживал на территории РФ. Также глава государства сообщил, что убийца привлекался к уголовной ответственности, однако не уточнил, за что именно.

Васильченков публиковал антиукраинские и антисемитские сообщения

Расследователи OSINT-отдела "Телевидение Торонто" узнали о том, что Васильченков имел украинское гражданство. Подавляющее большинство жизни он проживал в Бахмуте, но в период 2015-2017 временно проживал в России, в Рязани. Именно там он начал использовать российский номер телефона и стал клиентом банков РФ.

После этого вернулся в Украину, жил на Демеевской неподалеку от того места, где совершил стрельбу.

Расследователи также нашли аккаунт убийцы в Facebook, которая была подписана "Бахмут В.Д.В.". На ней он с 2016 по 2019 публиковал антиукраинские и антисемитские сообщения.

В своих постах он сожалел, что российский террорист Игорь Гиркин не уничтожил Бахмут в 2014 году, называл Украину "так называемой Украиной". Также он призывал к силовой зачистке общества, ссылаясь на методы, которые использовал немецкий диктатор Адольф Гитлер.

Пост Васильченкова Фото: Телебачення Торонто Пост Васильченкова Фото: Телебачення Торонто Пост Васильченкова Фото: Телебачення Торонто Пост Васильченкова Фото: USwitch / Midjourney

"Васильченков — военный пенсионер Украины. В 2023 и 2024 годах он выиграл несколько исков против Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве, добился повышения пенсионных выплат и начисления дополнительных средств — 2 тысяч гривен. Также в феврале 2024 года Голосеевский районный суд освободил его от уголовной ответственности за умышленное нанесение телесных повреждений из-за того, что Васильченков помирился с жертвой", — выяснили расследователи.

Террорист ранее имел конфликт в супермаркете

Журналисты ТСН рассказали, что в 2023 году Васильченков имел конфликт в другом супермаркете. Они пообщались с жертвой нападения, которое произошло в одном из столичных магазинов.

"Это было в 2023 году в магазине "АТБ" на ВДНХ в Киеве. Я стоял в очереди у кассы. Этот человек подошел, стал вне очереди перед мной и перед еще несколькими людьми. Он начал пробивать на кассе свои товары. Я сделал ему замечание, а он начал бросаться на меня, ругаться. Я начал записывать это на видео. После этого он выбил телефон из моих рук, повредил мне правую руку. Разбил телефон. Все это было зафиксировано на камерах "АТБ". Потом было уголовное дело против этого мужчины", — рассказал потерпевший.

По его словам, уже тогда Васильченков выглядел как агрессивный человек. Однако на очной ставке пытался выглядеть адекватным человеком.

Ранее соседка террориста рассказала, что он производил впечатление тихого и уравновешенного человека. По ее словам, мужчина выглядел интеллигентным, редко вступал в разговоры с другими жильцами дома и всегда вежливо здоровался. Женщина отметила, что видела его регулярно: он часто ходил с рюкзаком, не конфликтовал и не привлекал к себе лишнего внимания.

Стрельба в Киеве — что известно

18 апреля стало известно, что в Киеве неизвестный мужчина начал стрелять по прохожим из автомата, сообщают местные Telegram-каналы. Полиция сообщила об одном погибшем и раненых. В то же время местные каналы сообщали, что раненых и погибших может быть больше.

Они также публиковали видео с телами погибших, а также моменты того, как мужчина убивал людей прямо на улице.

Впоследствии появилась информация, что в Голосеевском районе произошел сильный пожар. В соцсетях утверждают, что пожар начался именно в здании, где произошла стрельба. По другой версии, стрелок поджег собственную квартиру.

Кроме того, Фокус писал, что бойцы спецподразделения КОРД начали штурм супермаркета "Велмарт" в Киеве, где мужчина удерживал заложников. Перед этим с ним пытались вести переговоры.

Во время штурма злоумышленник был ликвидирован. Им оказался 58-летний уроженец Москвы.