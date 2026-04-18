КОРД начал штурм супермаркета, где удерживаются заложники: переговоры провалились, — соцсети

Бойцы спецподразделения КОРД начали штурм супермаркета "Велмарт" в Киеве, где мужчина удерживал заложников. Перед этим с ним пытались вести переговоры.

Об этом пишет канал "Киев Инфо". Перед этим появились кадры, на которых было видно, что спецназовцы готовятся к проведению штурмовых действий.

До этого момента с террористом пытались вести переговоры. Однако они, очевидно, провалились.

В сети также публикуют кадры изнутри супермаркета. На нем видно стрелка с оружием.

В то же время, по данным источников "РБК-Украина", штурм супермаркета еще не начался. Операция по задержанию стрелка в Голосеевском районе Киева продолжается.

Городской голова Виталий Кличко сообщил, что известно о двух погибших и о госпитализации пятерых раненых. Среди раненых есть ребенок. Также был ранен охранник супермаркета, где злоумышленник держит заложников.

В то же время сообщается, что на место прибыл глава МВД Игорь Клименко.

Стрельба в Киеве — что известно

18 апреля стало известно, что в Киеве неизвестный мужчина начал стрелять по прохожим из автомата, сообщают местные Telegram-каналы. Полиция сообщила об одном погибшем и раненых. В то же время местные каналы сообщали, что раненых и погибших может быть больше.

Они также публиковали видео с телами погибших, а также моменты того, как мужчина убивал людей прямо на улице.

Впоследствии появилась информация, что в Голосеевском районе произошел сильный пожар. В соцсетях утверждают, что пожар начался именно в здании, где произошла стрельба. По другой версии, стрелок поджег собственную квартиру.