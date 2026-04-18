Террорист в Киеве мог взорвать взрывчатку: над Голосеевским районом большой столб дыма (видео)

В Киеве в Голосеевском районе произошел сильный пожар. Местные Telegram-каналы сообщают, что причиной могла стать взрывчатка, которую мог взорвать мужчина, который перед этим устроил стрельбу.

В сети публикуют видео пожара: "Труха" утверждает, что пожар начался именно в здании, где произошла стрельба.

Официальной информации о пожаре пока нет, информации о самом звуке взрыва также не было.

В супермаркете, где злоумышленник удерживает заложников, раздаются выстрелы

Городской голова Виталий Кличко тем временем сообщил, что среди раненых на улице в Голосеевском районе есть ребенок. Также известно о погибших и пострадавших, однако количество неизвестно. Взрослых раненых осматривают и оказывают помощь на месте, ребенка транспортируют в больницу.

В то же время продолжается спецоперация полиции по задержанию мужчины, который сейчас находится в помещении супермаркета, продолжается. По предварительной информации, в супермаркете тоже раздаются выстрелы.

Местные Telegram-каналы публикуют кадры работы спецподразделения КОДР, которое готовится штурмовать супермаркет.

Стрельба в Киеве — что известно

18 апреля стало известно, что в Киеве неизвестный мужчина начал стрелять по прохожим из автомата, сообщают местные Telegram-каналы. Полиция сообщила об одном погибшем и раненых. В то же время местные каналы сообщали, что раненых и погибших может быть больше.

Они также публиковали видео с телами погибших, а также моменты того, как мужчина убивал людей прямо на улице.