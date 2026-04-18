В Киеве мужчина открыл огонь по прохожим и взял заложников, есть погибшие (видео)

В Киеве неизвестный мужчина начал стрелять по полицейским из автомата, сообщают местные Telegram-каналы. Полиция сообщила об одном погибшем и раненых.

Сейчас правоохранители проводят операцию по задержанию преступников: туда были направлены наряды полиции и спецназовцы КОРД. Об этом сообщили в полиции Киева.

После этого мужчина взял заложников и забаррикадировался в магазине "Велмарт".

В то же время в Telegram-каналах сообщают о большем количестве погибших. Также отмечают, что раненые лежат прямо на улице.

Также пишут о том, что мужчина расстреливал всех по дороге, появилось соответствующее видео.

Что стало причиной стрельбы пока неизвестно. В полиции пообещали обновлять информацию.

Напомним, что 16 апреля в Ужгородском районе Закарпатской области ученик девятого класса пришел в школу с оружием и во время урока открыл огонь по однокласснику, в результате чего тот получил ранения. Как сообщили в полиции Закарпатской области, информация о стрельбе поступила 16 апреля в 09:30. По предварительным данным, во время занятия подросток внезапно достал пистолет и произвел два выстрела, один из которых попал в другого ученика.

14 апреля на Закарпатье мужчина похитил женщину с ребенком и открыл огонь по полицейским. Одна из пуль прошла вплотную возле головы правоохранителя. Другой получил ранение в голову из травматического пистолета. Еще один полицейский был травмирован, когда пытался остановить авто.

В марте в Одессе неизвестный расстрелял полицейских. В результате инцидента были ранены двое правоохранителей.