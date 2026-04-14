Стрельба под Береговым: мужчина похитил женщину с ребенком и открыл огонь по полицейским

Инцидент произошел во время задержания. Мужчина силой посадил в свою машину женщину с ребенком. Полиция пыталась его остановить.

Об инциденте сообщил журналист Виталий Глагола. По его словам, сегодня в Мукачево мужчина силой посадил свою девушку вместе с двухлетним ребенком в авто. При этом он угрожал им пистолетом. А потом уехал прочь.

Первое фото с места, где произошла стрельба Фото: Віталій Глагола/Telegram

"На машину сразу дали ориентировку. Уже вблизи Берегово ее заметили патрульные и начали останавливать. В этот момент мужчина открыл огонь по полицейским", — написал Глагола.

Одна из пуль прошла вплотную возле головы правоохранителя. Другой получил ранение в голову из травматического пистолета. Еще один полицейский был травмирован, когда пытался остановить авто.

"Нападающего уже задержали. Женщина и ребенок, по моей информации, не пострадали", — отметил журналист. .

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, в частности состояние раненых и правовую квалификацию инцидента.

В Нацполиции инцидент официально пока не комментировали.

