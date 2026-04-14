Стрілянина під Береговим: чоловік викрав жінку із дитиною та відкрив вогонь по поліцейським

Інцидент трапився під час затримання. Чоловік силою посадив в свою машину жінку із дитиною. Поліція намагалась його зупинити.

Про інцидент повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, сьогодні в Мукачеві чоловік силою посадив свою дівчину разом із дворічною дитиною в авто. При цьому він погрожував їм пістолетом. А потім поїхав геть.

Перше фото з місця, де сталась стрілянина Фото: Віталій Глагола/Telegram

"На машину одразу дали орієнтування. Вже поблизу Берегова її помітили патрульні та почали зупиняти. У цей момент чоловік відкрив вогонь по поліцейським", - написав Глагола.

Одна з куль пройшла впритул біля голови правоохоронця. Інший отримав поранення в голову з травматичного пістолета. Ще один поліцейський був травмований, коли намагався зупинити авто.

"Нападника вже затримали. Жінка і дитина, за моєю інформацією, не постраждали", - зазначив журналіст. .

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, зокрема стан поранених та правову кваліфікацію інциденту.

У Нацполіції інцидент офіційно поки що не коментували.

Нагадаємо, на початку квітня у Луцьку, на Театральному майдані, дівчина вирішила постріляти серед білого дня в людному місці і влучила в тролейбус.

А наприкінці березня стало відомо про стрілянину у селищі Котовського, найбільшому житловому масиві, який розташований у північній частині Одеси. Згодом стало відомо, що вогонь відкрив чоловік з автоматичної зброї по поліцейським, коли вони перевіряли документи.