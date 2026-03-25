Стрілянина в Одесі: невідомий відкрив вогонь по поліцейських (відео)

За попередньою інформацією, стрілянину відкрили з автоматичної зброї по поліцейським, коли вони перевіряли документи в чоловіка.

Про стрілянину спочатку повідомили пабліки Одеси, уточнивши, що інцидент стався у селищі Котовського, найбільшому житловому масиві, який розташований у північній частині міста. Згодом надійшло повідомлення від патрульної поліції Одеської області.

В Одесі водій авто відкрив стрільбу по патрульних поліцейських. Подія сталася під час перевірки документів у водія. Він раптово відкрив вогонь по поліцейських.

Унаслідок цього двоє патрульних зазнали вогнепальних поранень. Наразі їм надається необхідна медична допомога.

"Для затримання чоловіка введено спеціальну поліцейську операцію. Відомо, що він перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації. На місці працює слідчо-оперативна група та інші профільні служби. Детальніша інформація буде надана згодом", — повідомили у патрульній поліції.

На відео, яке з'явилось у соцмережах, видно, як надають допомогу одному із поранених правоохоронців. Ще одного на той момент забрала швидка. Деякі ЗМІ повідомляють, що вогонь відкрили із білого автомобіля "Жигулі", наскільки ця інформація відповідає дійсності — невідомо.

Нагадаємо, 16 лютого в Одесі стався теракт: пролунав вибух в автомобілі.

Також 22 лютого теракт стався у Львові. Тоді від двох вибухів постраждали поліцейські, які прибули на виклик. Загинула 23-річна працівниця поліції.