Теракт у Львові: поліція прибула за хибним викликом — стали відомі подробиці (відео)

Поліція прибула за хибним викликом у центрі Львова, після чого з різницею у кілька хвилин прогриміли два сильних вибухи.

Правоохоронцям близько 00:30 години 22 лютого надійшов виклик про спробу проникнення до магазину, розташованого на вулиці Данилишина, 20. Про подробиці розповіли у Львівській обласній прокуратурі.

Коли прибув перший екіпаж патрульної поліції, пролунав вибух. Через кілька хвилин, коли вже на місці опинився другий екіпаж поліцейських, прогримів другий вибух.

Після цього на місце інциденту викликали карети швидкої допомоги та слідчо-оперативну групу. На момент публікації підтверджено інформацію про загибель щонайменше однієї людини: 23-річної працівниці поліції, зазначили у прокуратурі. Водночас остаточна кількість постраждалих встановлюється.

Відео дня

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий близько 02:40 години повідомив, що зросла кількість постраждалих внаслідок теракту. За його інформацією, стало відомо про вже щонайменше 15 поранених осіб, частина з них перебуває у дуже важкому стані.

Відомості про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України. Інцидент розслідується як терористичний акт, що заподіяв тяжкі наслідки.

У Львові стався теракт: що відомо

Близько 00:40 години у соцмережах повідомили про вибухи у Львові, що пролунали без оголошення сигналу про повітряну тривогу. Згодом місцевий депутат Ігор Зінкевич написав, що вибухи лунали у центрі міста, поблизу ТЦ "Магнус".

Через деякий час у поліції розповіли, що внаслідок вибухів у Львові відомо про поранених та загиблих. Постраждали правоохоронці, зазначили у поліції.

Згодом мер Андрій Садовий повідомив, що вибухи, які пролунали уночі у Львові, сталися внаслідок теракту, а також інформував про багатьох постраждалих.

Нагадаємо, 18 лютого у ТЦК Коломиї стався теракт: кадри потрапили на відео.

Також 16 лютого теракт стався в Одесі: пролунав вибух в автомобілі.