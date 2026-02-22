Теракт во Львове: полиция прибыла по ложному вызову — стали известны подробности (видео)

Полиция прибыла по ложному вызову в центре Львова, после чего с разницей в несколько минут прогремели два сильных взрыва.

Правоохранителям около 00:30 часов 22 февраля поступил вызов о попытке проникновения в магазин, расположенный на улице Данилишина, 20. О подробностях рассказали во Львовской областной прокуратуре.

Когда прибыл первый экипаж патрульной полиции, раздался взрыв. Через несколько минут, когда уже на месте оказался второй экипаж полицейских, прогремел второй взрыв.

После этого на место инцидента вызвали кареты скорой помощи и следственно-оперативную группу. На момент публикации подтверждена информация о гибели по меньшей мере одного человека: 23-летней сотрудницы полиции, отметили в прокуратуре. В то же время окончательное количество пострадавших устанавливается.

Відео дня

В то же время городской голова Львова Андрей Садовый около 02:40 часов сообщил, что возросло количество пострадавших в результате теракта. По его информации, стало известно об уже по меньшей мере 15 раненых, часть из них находится в очень тяжелом состоянии.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины. Инцидент расследуется как террористический акт, причинивший тяжкие последствия.

Во Львове произошел теракт: что известно

Около 00:40 часов в соцсетях сообщили о взрывах во Львове, прозвучавших без объявления сигнала о воздушной тревоге. Впоследствии местный депутат Игорь Зинкевич написал, что взрывы раздавались в центре города, вблизи ТЦ "Магнус".

Через некоторое время в полиции рассказали, что в результате взрывов во Львове известно о раненых и погибших. Пострадали правоохранители, отметили в полиции.

Впоследствии мэр Андрей Садовый сообщил, что взрывы, которые прогремели ночью во Львове, произошли в результате теракта, а также информировал о многих пострадавших.

Напомним, 18 февраля в ТЦК Коломыи произошел теракт: кадры попали на видео.

Также 16 февраля теракт произошел в Одессе: прогремел взрыв в автомобиле.