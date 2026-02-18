Взрыв в ТЦК Коломыи: камера зафиксировала момент теракта (видео)

Кадры взрыва в территориальном центре комплектования и социальной поддержки в Коломые Ивано-Франковской области попал на видеокамеру.

Момент мощного взрыва, в результате которого вылетели все стекла в помещении, опубликовали местные Telegram-каналы.

В СБУ Ивано-Франковской области взрыв уже квалифицировали как теракт, продолжается расследование.

По предварительным данным, потерпевших нет.

Как сообщили в прокуратуре Ивано-Франковской области, взрыв прогремел в здании Коломыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в 01:15. В результате взрывной волны в отдельных помещениях выбиты стекла в окнах. Пострадавших нет.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 258 УК – террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

Прокуроры совместно с СБУ и Нацполицией выясняют все обстоятельства инцидента, в частности причину взрыва и возможных лиц, причастных к его совершению.

Напомним, СБУ подтвердила задержание женщины, которая хотела взорвать ТЦК в Одессе.

Также сообщалось, что Национальная полиция в Киеве перекрыла улицу возле здания ТЦК в Голосеевском районе.