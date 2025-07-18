Теракт в час пик: СБУ подтвердила задержание женщины, которая хотела взорвать ТЦК в Одессе (фото)

Служба безопасности Украины задержала российского агента, которая принесла взрывчатку в Одесский областной территориальный центр комплектования и планировала совершить террористический акт в час пик. Женщину задержали, а рюкзак со взрывчаткой дистанционно взорвали.

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Задержанной оказалась 53-летняя волынянка, которая получила задание ФСБ на подрыв ТЦК, сообщила пресс-служба ведомства. Женщина получила самодельное взрывное устройство, спрятала его в сумке и планировала дистанционно взорвать. Фигурантку вовремя обнаружили и провели задержание, заявили в СБУ.

Правоохранители выяснили, что женщину дистанционно завербовали российские спецслужбы и отправили на задание в Одессу. Сначала она приехала в город и проследила за военкоматом. Затем ФСБ передали ей координаты тайника с самодельным взрывным устройством, сделанным другим агентом. В установленное время волынянка взяла устройство и направилась в областной военкомат, говорится в сообщении СБУ.

Фигурантка, по данным следствия, прибыла в ТЦК под предлогом того, что хочет получить информацию о без вести пропавшем племяннике. Визит состоялся 17 июля, а подрыв запланировали на полдень — на час пик, когда в военкомате больше всего людей. СБУ вовремя обнаружили фигурантку, поэтому удалось предотвратить большое количество жертв взрыва.

Женщину задержали, а устройство контролируемо взорвали, заявила пресс-служба СБУ. Женщина вскоре получит подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление, остановленное правоохранителями), ст. 258 (террористический акт). Возможное наказание по таким статьям — до 12 лет, говорится в заявлении Службы безопасности.

Ведомство опубликовало два фото, связанных с делом. На первом — задержанная агент, одетая в белую футболку, на втором — взрывотехник Нацполиции, который работает со взрывным устройством.

Атака РФ и ТЦК — агент ФСБ РФ, которая принесла взрывчатку в военкомат Одессы Фото: СБУ Атака РФ и ТЦК — рюкзак со взрывчаткой под военкоматом Одессы Фото: СБУ

Подрыв ТЦК в Одессе — хронология событий

Отметим, Фокус писал о событиях в Одессе, которые произошли 17 июля и связаны с подрывом ТЦК. В местных пабликах появились видео, снятые рядом с военкоматом и Куликовым полем. В кадр попала группа людей в полицейской и военной форме, которые вели неизвестную женщину в белой футболке. Задержанной заламывали руки и быстро шли по улице. На видео с другого ракурса она оказалась на земле, а ее тянули дальше. Между тем свидетели слышали громкие звуки, похожие на выстрелы, говорилось в одном из сообщений. Также сообщалось о перекрытии улиц вокруг Одесского областного ТЦК и усиленных проверках телефонов и документов. Уверяли, что инцидент связан с женщиной, которая, согласно данным анонимных источников, должна была взорвать военкомат.

Одесский областной ТЦК 17-18 июля не комментировали видео с силовым задержанием и информацию СБУ. Зато военкомы сообщили о другом инциденте, который произошел на улице Богдана Хмельницкого и связан с женщиной, перекрывшей дорогу машине ТЦК.

Ранее агенты ФСБ РФ пытались взрывать ТЦК. Один из таких случаев произошел в Ровно. Российский агент взорвал взрывное устройство: пострадали шесть человек, из них один гражданин, военнослужащий, погиб.

Напоминаем, 17 июля в сети сообщили об ударе дрона по Черкассам и о возможности атаки РФ на ТЦК.